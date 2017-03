Cơ hội cho sữa nội

Chưa thể xem kết quả công bố trên là một sự so sánh toàn diện thị trường sữa nội và sữa ngoại mà chỉ so sánh sản phẩm của các DN sữa tham gia chương trình bình ổn của TP.HCM. Đó cũng chưa phải là một nghiên cứu khoa học mà là kết quả phân tích một số mẫu sản phẩm đại diện. Nếu lấy kết quả này sử dụng chung cho sự so sánh giữa sữa nội và sữa ngoại e là chưa phù hợp lắm!

ThS TRẦN TRỌNG VŨ, khoa Công nghệ thực phẩm

ĐH Công nghệ Sài Gòn