Cơ hội từ chứng khoán cuối năm

Theo Bloomberg, chỉ số chứng khoán S&P của Mỹ sẽ tăng tiếp khoảng 2% trong thời gian tới và có thể kết thúc năm ở mức 1.715 điểm. Trong quý 3 vừa qua, TTCK toàn cầu đã tăng mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố duy trì chương trình kích thích kinh tế và tăng trưởng ở Trung Quốc cũng như châu Âu mạnh lên. CP châu Âu tăng giá mạnh nhất kể từ 2009. Chỉ số tham chiếu ở Tây Ban Nha, Italia và Pháp tăng trên 10% trong quý vừa qua, trong khi chỉ số Hang Seng của Trung Quốc cũng bước vào chu kỳ tăng giá.

Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số VN-Index tăng hơn 20% so với cuối năm 2012. Mức tăng này được Reuters đánh giá là cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Nhiều cổ phiếu (CP) đã có mức tăng khá ấn tượng và thậm chí cao hơn mức tăng của VN-Index. Các nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài cũng mua ròng khoảng 4.000 tỉ đồng trên cả hai sàn.Các chuyên gia kinh tế đều có chung nhận định là sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán (TTCK) thời gian qua phù hợp với tốc độ tăng trưởng GDP chung của cả nước. Dù chưa thật sự khởi sắc nhưng kinh tế vĩ mô trong năm nay đã được cải thiện so với năm 2012, nợ xấu từng bước được giải quyết, tỷ giá ngoại hối và lạm phát đang được kiềm chế như trong dự báo… đã mang đến cho các NĐT trong và ngoài nước cái nhìn tích cực hơn về kinh tế nói chung và TTCK nói riêng.Ông Michael Kokalari, Giám đốc điều hành bộ phận phân tích CTCK Maybank Kim Eng VN, cho rằng lạm phát nhiều khả năng cả năm 2013 dừng ở mức 7% và thâm hụt thương mại từ đầu năm đến nay duy trì dưới 600 triệu USD do nhập khẩu giảm theo nhu cầu nội địa. Hai nhân tố đó sẽ góp phần tác động tích cực đến đồng nội tệ, qua đó thúc đẩy tâm lý trên TTCK. Riêng TTCK đang được hỗ trợ khá mạnh, một phần đến từ hoạt động mua vào của khối ngoại. Yếu tố thu hút các NĐT nước ngoài là hệ số P/E (giá cổ phiếu trên mức thu nhập của cổ phiếu) ở mức 12 lần trong năm 2013 và tăng trưởng lợi nhuận năm nay kỳ vọng 10 - 15%, năm 2014 khoảng 15%.Dù vẫn đánh giá tích cực tăng trưởng của TTCK VN trong năm nay nhưng nhiều chuyên gia cho rằng khó có sóng tăng mạnh vào hai tháng còn lại của năm như diễn biến cuối năm 2012, do hai nhóm ngành đang có nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn là xây dựng - bất động sản và ngân hàng vẫn còn đối diện nhiều nỗi lo. Dự báo TTCK sẽ tiếp tục ổn định và VN-Index xoay quanh mức 500 điểm như hiện nay.Theo giám đốc môi giới của một công ty chứng khoán tại TP.HCM, từ đầu tháng 10 đến nay TTCK đã có những đợt tăng khá mạnh và đưa VN-Index vượt ngưỡng 500 điểm. Điểm đáng chú ý trong đợt tăng này là các nhóm ngành CP luân chuyển gia tăng và điều chỉnh liên tục: sau sóng tăng của nhóm CP có thị giá cao thì đến sóng tăng của nhóm CP có thị giá trung bình và thấp; sóng tăng theo từng ngành như khoáng sản, chứng khoán… “NĐT nên chú ý đến đặc điểm này trong thời gian cuối năm và nên tranh thủ mua vào những CP của doanh nghiệp chưa tăng mạnh trong thời gian qua”, chuyên gia này tư vấn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý việc lướt sóng theo nhóm ngành nói trên chỉ thích hợp cho những NĐT đủ bản lĩnh, khả năng phân tích và phán đoán xu hướng tốt, bởi “nếu dự báo sai nhịp tăng giảm của các nhóm CP thì việc gánh chịu rủi ro sẽ khó tránh khỏi”.