Có nên kích cầu vào ngành điện?

Theo lộ trình, giá điện sẽ tăng trong quý I-2009. Bộ Công thương đề xuất hai phương án tăng giá điện (từ 8,3% đến khoảng 9,8%). Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là trong nhóm giải pháp hiện nay, có nên kích cầu trực tiếp vào ngành điện?

Trao đổi với PV, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển cho rằng trong gói kích cầu các công trình cơ sở hạ tầng cần tính toán với các dự án điện. Ông cũng cho rằng việc tăng giá điện theo lộ trình là cần thiết. Hiện giá thành của nhiệt điện và giá mua điện của nước ngoài rất cao. Do đó buộc phải tăng. Tuy nhiên, tăng thời điểm nào thì phải cân nhắc kỹ.

Theo tiến sĩ Lê Đăng doanh, thông tin từ EVN, năm 2009 có khả năng sẽ đảm bảo nguồn cung, không thiếu điện. Nhưng lâu dài rất cần đầu tư vào ngành điện, cần có chính sách để ngành này cạnh tranh lành mạnh. Việc nhiều thành phần tham gia thị trường điện sẽ cải thiện chất lượng, giảm giá thành và đảm bảo ổn định sản xuất. Cải thiện ngành điện nhanh nhất là mở thị trường điện càng sớm càng tốt.

Đối với 13 dự án điện, trong bối cảnh vốn thiếu, khó khăn về ngân sách ngày càng tăng, chính phủ cần cân nhắc trình tự ưu tiên để đạt hiệu quả tối ưu. Không được để lặp lại tình trạng cắt điện, thiếu điện trong bối cảnh khó khăn như năm qua. Điều này sẽ vô cùng tai hại, kìm hãm sự phát triển và ảnh hưởng đến xuất khẩu, sản xuất, tiêu dùng và chắc chắn ảnh hưởng đến GDP.

Ông Lê Đăng Doanh cho rằng trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đều đang giảm thấp, nhu cầu cho sản xuất cũng giảm, nếu tăng giá điện thì cũng nên chọn mức tăng rất thấp, tránh đẩy tình trạng lạm phát tăng lên và gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp. Năm 2009 là năm rất khó khăn, không nên đặt việc tăng giá điện “theo lộ trình” trong bối cảnh “không bình thường”. Do đó, mức độ tăng cần được xem xét. Điều quan trọng là kết cấu ngành điện, nếu ngành có thể đảm bảo cung cấp điện trong năm 2009 thì chưa nên kích cầu vào đầu tư. Ngược lại, nếu cứ thiếu và cắt điện tràn lan như năm 2008 thì cần đưa điện vào danh mục kích cầu.

Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, gốc của vấn đề có cần tăng giá điện hay không phụ thuộc vào năng suất của ngành điện. Nếu ngành điện phát triển tốt, chỉ cần cải thiện mức năng suất 2%/năm thì không những không cần tăng giá mà có thể hạ giá điện xuống 2%. Ngược lại, nếu năng suất ngành phát triển quá chậm, chỉ ở mức 0,5% thì phải tăng đến 23% mới bù đắp trượt giá.

Còn tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng vấn đề giá do độc quyền tạo nên. Do đó về lâu dài, cần tách EVN ra thành nhiều mảng, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, phân phối, trong đó EVN chỉ là đơn vị truyền tải. Khâu sản xuất phải được tự do hóa hoàn toàn thì mới đảm bảo cải thiện được ngành.