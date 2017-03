Cổ phiếu ào ạt tăng giá

Tâm lý nhà đầu tư vững vàng trở lại và tích cực mua chứng khoán.



Không phải trượt dài theo đà bán tháo, hay giằng co mạnh như hôm qua, chỉ số sàn TP HCM sáng nay "lội ngược dòng" ngay từ đầu phiên và lên hẳn 555,54 điểm vào chung cuộc, sau khi tăng đến 18,01 điểm (3,35%), kết thúc chuỗi mất điểm kéo dài 3 phiên liên tiếp.



Nếu ở những phiên đầu tuần, cổ phiếu đua nhau hạ giá sàn, mong ngóng lực mua gom vào, thì phiên hôm nay người bán lại là "thượng đế". Bởi dù sức mua mạnh và đa số đặt giá trần, nhưng lượng hàng xả ra mức thấp, thậm chí ở nhiều cổ phiếu không có dư bán. Khối lượng giao dịch do vậy rơi xuống mức thấp nhất trong gần một tháng qua, chỉ đạt 57,3 triệu chứng khoán.



Lượng chứng khoán chuyển nhượng trên sàn TP HCM giảm dần qua từng phiên giao dịch. 5 phiên gần đây, tổng mức sang tay không vượt quá 70 triệu một phiên, trong khi kết quả này thường xuyên đạt được vào giữa cuối tháng 10. Giá trị giao dịch chỉ có 2.514 tỷ đồng.



Cổ phiếu các ngành ào ạt đi lên. Toàn sàn HOSE có đến 176 mã tăng giá, với đa số chạm trần, chỉ 2 mã đứng mức tham chiếu và 7 cổ phiếu mất điểm (ATA, HT2, KSH, LGL, MCV, SRF, VIS). Vào lúc đóng cửa thị trường, vẫn còn hàng trăm nghìn dư mua giá cao trên bảng điện tử, trong khi đó, dư bán gần như trống trơn.



Hôm nay là ngày giao dịch đầu tiên của MSN (Công ty cổ phần tập đoàn Ma San). Hòa cùng xu hướng đi lên của thị trường, cổ phiếu MSN tăng kịch biên độ, lên 43.200 đồng, không còn dư bán cuối phiên.



Sau những ngày mất điểm mạnh, một số nhà đầu tư quay lại thị trường, nhất là khi nhiều cổ phiếu đã giảm khoảng 30% so với mức đỉnh của năm nay và nhiều người cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để tham gia mua vào.



HNX-Index sàn Hà Nội tăng phiên thứ hai liên tiếp, với 5,28 điểm (2,85%), chốt tại 190,27 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường 32,2 triệu chứng khoán, ứng với 1.330 tỷ đồng.



Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết lúc 11h ghi nhận 32.800 cổ phiếu sang tay, tương ứng 488 triệu đồng. UPCoM-Index lên nhẹ 0,69 điểm (0,98%), đạt 71,26 điểm.





Theo Bạch Hường ( VNE)