Cổ phiếu "đại gia" rớt giá đồng loạt, hàng trăm mã đỏ sàn

Với 163 mã giảm điểm trên HSX và 126 mã giảm trên HNX, 46 mã giảm sàn đã kéo chỉ số trên 2 sàn cùng đi xuống. VN-Index mất 4,05 điểm tương ứng giảm 0,89%, HNX-Index mất 0,76 điểm tương ứng 1,22%, đánh dấu một tuần điều chỉnh của thị trường khi áp lực chốt lời đã khiến nhà đầu tư ồ ạt xả hàng, cơ cấu lại danh mục và thu tiền mặt cuối năm.



Một loạt bluechip phiên này thất thoát mạnh: MSN mất 2.000 đồng, SJS và VNM cùng mất 1.000 đồng, KDC mất 700 đồng trong khi ITA và KBC giảm sàn, bị bán tháo mạnh.



Cuối phiên ghi nhận 123,44 nghìn và 396,62 nghìn dư bán giá sàn tại ITA và KBC, không hề còn cung giá xanh sót lại. ITA khớp 7,8 triệu cổ phiếu, KBC khớp 2,7 triệu cổ phiếu.



Trong khi nhà đầu tư nội xả mạnh ITA thì nhà đầu tư ngoại lại tranh thủ khi giảm giá và nguồn cung lớn, đổ tiền mặt để mua gần 600 nghìn cổ phiếu này.



Hầu hết những mã khối ngoại mua nhiều trong phiên đều là những mã giảm điểm, lực cung nội lớn và hầu hết được đánh giá cao. Cụ thể, dòng tiền ngoại đổ vào PVS, mua 222,5 nghìn cổ phiếu này trong khi chi rcó 650,7 nghìn khớp lệnh, mua 146,97 nghìn trong tổng số 271 nghìn khớp lệnh; mua 147 nghìn cổ phiếu CTG; mua 131,6 nghìn cổ phiếu DPM; mua 165 nghìn cổ phiếu HAG và 292 cổ phiếu HPG.



STB, VCB, VIC đứng giá tham chiếu, khớp lệnh mỏng và nhà đầu tư ngoại vẫn mua vào nhưng khối lượng không đáng kể, duy có VCB được mua 172 nghìn cổ phiếu.



Tại các mã penny, chủ yếu là các mã tăng nóng trong thời gian vừa rồi đều bị nhà đầu tư ngắn hạn xả hàng để chốt lời. DCS khớp 1,1 triệu, PVL khớp 1,14 triệu, THV khớp 1,52 triệu; VNE khớp gần 1 triệu. Tuy nhiên, ở nhiều mã vẫn xuất hiện dư cung giá trần, như THV, dư bán giá trần còn gần 1,3 triệu, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư về đà tăng trở lại vẫn còn cao.



Một số mã hiếm hoi tăng trần như STL, NTB, SBA. Các mã này được mua vào mạnh, cuối phiên hầu như không còn dư bán.



Xả hàng tại nhóm cổ phiếu midcap đỡ hơn song với lực cung mạnh vẫn khiến hầu hết các mã giảm điểm. KLS mất 100 đồng, khớp 2,2 triệu cổ phiếu, HUT mất 300 đồng, PVI mất 500 đồng, COM mất 1.800 đồng, QCG mất 100 đồng, REE mất 500 đồng, SAM rớt giá 200 đồng... PTL, PVT, ELC, HDC, BCI rớt sàn thảm hại.



Trong số 30 cổ phiếu thuộc nhóm VN30 trên HSX, duy có BVH ngược dòng hồi phục tăng 500 đồng, còn lại đều giảm điểm, giảm sàn, nhiều mã mất giá mạnh đã đẩy VN30-Index rớt 4,79 điểm tương ứng mất 0,89%.



Ở HNX30 cũng chỉ có mỗi SHB tăng nhẹ 100 đồng, PVX, VND đứng tham chiếu. Khớp lệnh tập trung tại SHB với 11 triệu cổ phiếu, PVX khớp gần 6 triệu. Khối ngoại duy trì mua 222,5 nghìn cổ phiếu PVS trong lúc mã này giảm nhẹ 100 đồng, khớp 650,7 nghìn đơn vị. Do vậy, chỉ số HNX30-Index bị mất 1,55 điểm tương ứng mất 1,3% trong phiên giao dịch sáng cuối tuần.



Khối lượng giao dịch ở HSX đạt 57,7 triệu ứng với 651 tỷ đồng, trên HNX là 47,7 triệu ứng với 344,1 tỷ đồng. Dòng tiền vào thị trường giảm so với các phiên giao dịch trước.





Theo Mai Chi (Dân trí)