Cổ phiếu ‘lạ’ vẫn còn bí ẩn

Sau khi có những tin đồn bán cổ phiếu “chui” 3,5 triệu cổ phiếu AAA, An Phát đã công văn giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Bác bỏ tin đồn này, Hội đồng quản trị AAA, cho rằng những tin như vậy gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư.

Cũng theo bản giải trình, tại thời điểm làm hồ sơ xin phép niêm yết chứng khoán, hội đồng quản trị công ty sở hữu 1.485.000 cổ phiếu chiếm 15% vốn điều lệ. Số cổ phiếu này nằm trong diện bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Chứng khoán. Ngoài ra, các thành viên cam kết không thực hiện bất kỳ hoạt động nào tác động đến giá cổ phiếu AAA.

"Biến động giá là do các yếu tố khách quan của thị trường tác động đến tâm lý nhà đầu tư mà An Phát không thể kiểm soát", Hội đồng quản trị An Phát khẳng định.

Tuy nhiên, những nhân tố khiến nhà đầu tư xôn xao bàn tán lại chưa được An Phát giải thích đầy đủ. Hội đồng quản trị công ty chỉ chiếm 15% tổng số cổ phiếu, trong khi những tổ chức sở hữu lượng cổ phiếu lớn nhất (chiếm hơn 50%) lại không nằm trong hội đồng quản trị và không thuộc diện bị hạn chế chuyển nhượng. Ngay sau khi AAA lên sàn, kèm các thông tin có thể giúp giá tăng mạnh, tất cả các tổ chức này đồng loạt công bố bán gần như toàn bộ cổ phiếu nắm giữ.

Gần đây, Hội đồng quản trị An Phát đã từ chối bán 25% cổ phần cho đối tác chiến lược Nhật Bản và hướng dẫn họ làm thủ tục chào mua công khai trên sàn. Thông tin này không nằm trong danh sách công bố tại Sở giao Dịch chứng khoán Hà Nội. Nhưng nửa cuối tháng 10, công ty lại công khai trên website của chính mình dưới dạng phủ nhận tin đồn.

Trước đó, AAA là một trong số ít các công ty chỉ có lượng cổ đông tối thiểu đủ để niêm yết trên sàn chứng khoán (101 cổ đông). Trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, chưa có công ty nào mà ngay sau khi lên sàn, các cổ đông lớn đồng loạt tuyên bố bán sạch cổ phiếu.

Ngoài những điểm nêu trên, việc công bố thông tin của một cổ đông lớn mới gia nhập AAA cũng khá thú vị. Ngày 2/8, bà Nguyễn Thị Tiện đã mua hơn 700.000 AAA và trở thành cổ đông chiếm 7% vốn điều lệ. Ngay sau đó, cổ đông VIP này công bố bán. Đến hết thời hạn bán, vào ngày 13/9, bà Tiện công bố không bán được vì “thị trường không thuận lợi” cho dù vào thời điểm đăng ký bán, AAA tăng từ 48.000 lên 83.200 đồng và chào mua thường vượt quá lượng bán ra.

Theo Hoàng Ly (VNE)