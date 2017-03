Cổ phiếu OTC nhộn nhip theo sàn

Hai tuần gần đây, cổ phiếu OTC (cổ phiếu chưa niêm yết) đột nhiên tăng giá nóng. Ngoài lý do cổ phiếu trên sàn chính thức liên tục tăng điểm và doanh nghiệp làm ăn hiệu quả tác động vào thì nhiều chuyên gia cảnh báo đang có hiện tượng dân môi giới OTC tát nước theo mưa.

Chộn rộn cổ phiếu OTC

Không tăng giá ấn tượng như những cổ phiếu niêm yết trên sàn nhưng hơn tuần nay, hàng loạt cổ phiếu OTC thuộc các nhóm ngành tài chính, ngân hàng, vận tải, dịch vụ, thương mại... có giao dịch mạnh mẽ.

Dẫn đầu trong các cổ phiếu OTC tăng giá đợt này là cổ phiếu ngành ngân hàng. Như cổ phiếu Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ba tuần trước giao dịch với giá khoảng 12.500 đồng/cổ phiếu thì đến cuối tuần này (ngày 10-4), giá vọt lên gần 17.000 đồng/cổ phiếu. Tương tự, cổ phiếu Ngân hàng Quân đội, Vietcombank... cũng vậy, giá đã tăng thêm từ 4.000 đến 8.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh cổ phiếu ngành ngân hàng thì trong đợt tăng giá này còn có cổ phiếu các ngành dịch vụ, thương mại, vận tải... như cổ phiếu của Công ty Đầu tư SCID thuộc hệ thống siêu thị Co.op Mart suốt ba tháng đầu năm giá giao dịch quanh mức 12.000 đồng/cổ phiếu, vậy mà một tuần nay giá rao bán trên sàn OTC.com đội lên 28.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, cổ phiếu OTC các nhóm ngành khác như cao su, thủy điện, dầu khí giá cũng nhích lên vài chấm.

Trong đợt biến động này, nhiều cổ phiếu OTC không chỉ tăng giá mà khối lượng giao dịch cũng tăng đáng kể. Cụ thể là lượng tiền mua bán cổ phiếu chưa niêm yết qua các công ty chứng khoán như Đông Dương, Rồng Việt (có tổ chức sàn giao dịch cổ phiếu OTC) đã tăng gấp nhiều lần. Thậm chí tại sàn Đông Dương có ngày tiền mua bán một mã cổ phiếu OTC lên đến hơn 20 tỷ đồng trong khi trước đây, một ngày một mã chứng khoán chỉ giao dịch 2-3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng giao dịch lớn đã có khi số tiền thanh toán mua cổ phiếu OTC mỗi lần từ 300 đến 500 triệu đồng khá nhiều.

Thu gom đẩy giá

Anh Lê Văn Hùng (một người môi giới cổ phiếu OTC ở quận 1) cho biết cổ phiếu OTC tăng giá đợt này là ăn theo độ nóng của VN-Index.

Gần như việc này nay trở thành quy luật vì hễ cổ phiếu niêm yết chính thức trên sàn tăng giá thì cổ phiếu OTC cũng nhấp nhổm tăng theo. Sở dĩ nhóm cổ phiếu ngành tài chính - ngân hàng hiện có giá biến động lớn vì trong báo cáo tài chính quý I này, nhiều ngân hàng cổ phần đã công bố lợi nhuận khá cao.

“Tôi thấy hiện các nhà đầu tư đã nhìn vào hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp để mua cổ phiếu chứ không nhắm mắt mua OTC bừa như trước nữa. Ví dụ cổ phiếu ngành bất động sản từng một thời được săn đón, bây giờ giá đã quay về gần mệnh giá gốc (10.000 đồng/cổ phiếu) mà giao dịch vẫn khiêm tốn” - anh Hùng phân tích.

Còn theo anh Đình Toàn (một nhà đầu tư ở sàn chứng khoán Beta) thì thị trường OTC sôi động lần này là do “làn sóng” nhập cuộc đầy hứng khởi của các nhà đầu tư mới. “Có nhiều người từ các kênh nhà đất, vàng, ngoại tệ chuyển sang gom cổ phiếu, kể cả cổ phiếu chưa niêm yết” - anh Toàn nhận định.

Còn nhận định chung về thị trường, chuyên gia chứng khoán Nguyễn Ngọc Trường Chinh cho rằng cổ phiếu chưa niêm yết đang được mua bán nhiều là do các công ty chứng khoán cho vay cầm cố. Mặt khác, nguồn tiền đổ vào OTC còn có nguồn từ phần vốn mà nhiều doanh nghiệp được vay ưu đãi lãi suất 4% của chính sách. Thay vì chuyển vốn vay này vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì nhiều người hiện đã quay lại lướt sóng chứng khoán, thậm chí lướt cả cổ phiếu chưa niêm yết.

Ông Chinh cảnh báo nhà đầu tư hãy thận trọng với những mã cổ phiếu OTC đang tăng giá quá cao. Do hết quý I kinh tế trong nước vẫn chưa có biến chuyển rõ ràng, đồng thời các gói kích cầu vẫn chưa ngấm sâu để có thể nhìn rõ tác động của chính sách.

Quan sát thị trường, chúng tôi nhận thấy kênh OTC hiện giao dịch sôi động nguyên nhân chính là do nhà đầu tư kỳ vọng vào lợi nhuận sẽ thu được trong tương lai do nhiều doanh nghiệp đang làm ăn rất hiệu quả. Nhưng bên cạnh yếu tố này, ở một vài mã cổ phiếu OTC “nóng” hiện giá tăng nhanh là do dân môi giới dùng chiêu. Cách làm giá rõ nhất là môi giới tung tiền gom một vài cổ phiếu đang chuẩn bị công bố thông tin tốt (kết quả kinh doanh quý, ký kết hợp tác đầu tư...), tạo ra thanh khoản giả tạo để đẩy giá lên, sau đó bán ra lượng cổ phiếu đã gom vào với giá rẻ trước đó nhằm chốt lời.