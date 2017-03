Cổ phiếu thủy sản đồng loạt "đỏ sàn"

Sau kỳ điều chỉnh ETF, trạng thái giao dịch lình xình quay trở lại thị trường, giữa lúc Mỹ thay nước thứ 3 tính thuế chống phá giá với cá tra, cá ba sa Việt Nam đã khiến cổ phiếu nhóm thủy sản đồng loạt đỏ sàn sáng nay.



Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ ngày 14/3 đã ra phán quyết chọn Indonesia thay vì Bangladesh làm nước thứ ba để tính thuế chống bán phá giá đối với cá tra, cá ba sa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ.



Quyết định này gây bất lợi cho xuất khẩu cá tra, ba sa Việt Nam vì thuế suất đánh vào mặt hàng cá tra, cá ba sa phi lê đông lạnh của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tăng hàng chục lần.



Vĩnh Hoàn (VHC), doanh nghiệp có sản lượng xuất khẩu cá tra, cá ba sa lớn nhất vào thị trường Mỹ, từng được hưởng thuế suất 0%, sẽ phải chịu mức thuế 0,19 USD/kg trong thời gian tới. Hiện tại, trên bảng điện, VHC đứng giá và không có giao dịch.



16 doanh nghiệp khác trong đó có Bình An (Bianfishco), Hùng Vương (HVG), Cadovimex (CAD), Anvifish (AVF), Nam Việt (ANV), Godaco Seafood (AGD), Docifish...sẽ phải chịu các mức thuế cao hơn, từ 0,77-3,87 USD/kg.



Trong khi AGD không có giao dịch diễn ra, mặc dù bên cung vẫn dư hàng thì CAD đứng giá tham chiếu, AVF, IDI, ACL và HVG mất điểm. Duy ANV và AGF tăng. Lực cầu tại những mã này rất yếu, khiến khớp lệnh mỏng, nhiều mã trắng bảng.



HSX mở đầu tuần suýt mất điểm với hầu hết thời gian VN-Index hoạt động dưới mức tham chiếu. Tuy nhiên, nhờ sự bứt phá từ một số mã, chỉ số này cuối phiên vẫn tăng nhẹ 0,1% với 0,48 điểm lên 481,83 điểm. HNX-Index này từ đầu phiên đã giảm điểm và biên độ càng mở rộng, thời điểm hiện tại đang mất 0,47 điểm tương ứng 0,76% còn 61,59 điểm.



“Tội đồ” phiên này là MSN. Mã này bị bán mạnh phiên sáng, đã giảm 3.000 đồng và với vốn hóa “khủng” đã kéo VN30-Index xuống hơn 1 điểm. Một số bluechip khác cũng thê thảm là BVH, PVD, GMD. Phân nửa số cổ phiếu trong rổ VND30 đóng cửa phiên sáng với giá đỏ.



Tuy nhiên, nhờ nỗ lực tại VNM, với mức tăng 2.000 đồng, DRC tăng 1.000 đồng và CTG sau đợt xả hàng mạnh cuối phiên tuần trước đã phục hồi nhanh chóng, tăng 800 đòng mỗi cổ phiếu. Do vậy, dù trên HSX có 98 mã giảm so 91 mã tăng thì VN-Index vẫn lên điểm.



Dòng tiền không còn được “kích thích” nên đã dè dặt hơn khi đổ vào thị trường. Tổng khối lượng giao dịch sáng nay trên cả hai sàn chỉ chưa tới 55 triệu đơn vị, với giá trị giao dịch toàn thị trường dưới 700 tỷ đồng.



Cụ thể, HSX có 31 triệu cổ phiếu chuyển nhượng tương ứng 498,8 tỷ đồng; HNX có 23,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng tương ứng 189 tỷ đồng.



Trong rổ VN30 không hề có mã nào được khớp trên 1 triệu đơn vị. Giữa lúc đó, HNX30 khớp mạnh nhất là SHB cũng chỉ hơn 5 triệu đơn vị. Một số mã khớp nhỉnh hơn mặt bằng chung là PVX và SCR trên 3 triệu cổ phiếu nhưng mức này vẫn thấp so với trước đây.



Khối ngoại đang đổ tiền mua gần 190 nghìn cổ phiếu PVS, 377 nghìn cổ phiếu KBC, hơn 100 nghìn cổ phiếu PVD và HPG.



Sáng nay, Thường vụ Quốc hội họp và nghe Chính phủ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Mức thuế suất dự kiến giữ nguyên.



Theo Mai Chi (Dân trí)