Cơ quan thuế sẽ áp giá cho ôtô, xe máy

Theo đó, khi phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ôtô, xe máy cho khách hàng cao so với mức ghi trên hóa đơn, cơ quan thuế có quyền được ấn định mức giá mới phù hợp. Trên cơ sở giá này, doanh nghiệp sẽ phải nộp các loại thuế VAT, phí trước bạ theo quy định. Căn cứ để cơ quan thuế ấn định giá bán tới tay người tiêu dùng là giá bán do cơ sở kinh doanh kê khai với cơ quan thuế hay do Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam cung cấp.

Hằng năm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ôtô, xe máy phải thống kê số lượng xe bán ra thị trường để gửi cho cơ quan thuế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21-6.

AX