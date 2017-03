Có thể áp thuế thu nhập DN 20% cho DN nhỏ

Ngoài việc đưa thuế suất thuế thu nhập DN từ 25% xuống 23% thì còn đưa ra mức thuế 20% cho DN vừa và nhỏ có dưới 200 lao động, doanh thu dưới 20 tỉ đồng/năm.

Theo báo cáo của ban soạn thảo, việc áp dụng mức thuế 20% cho các DN vừa và nhỏ là phù hợp thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn (chiếm gần 88% tổng số DN trong cả nước, đóng góp gần 40% thuế). Báo cáo đánh giá việc giảm thuế từ 25% xuống 23% dự kiến giảm thu ngân sách trên 12.000 tỉ đồng nhưng lại chưa đưa ra con số cụ thể về số giảm ngân sách nếu áp dụng mức thuế 20%.

Mức thuế 20% không áp dụng cho thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt... Các quy định này dự kiến áp dụng từ năm 2014.

Ngoài ra, theo dự thảo này, chi phí trả lãi vay cho phần vốn vay vượt quá bốn lần vốn chủ sở hữu sẽ không được xem là chi phí hợp lý. Ban soạn thảo cho rằng nhiều DN đi vay vượt gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, dẫn đến nguy cơ mất an toàn tài chính của DN và là một yếu tố gây thất thu ngân sách. Do đó, Nhà nước cần siết lại, chỉ chấp nhận một phần tiền trả lãi hợp lý để góp phần đảm bảo an toàn tài chính cho DN và nền kinh tế, chống chuyển giá.

Q.NHƯ