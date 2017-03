Có thể “mở cửa” cho xuất than

Theo dự thảo này, than cục và than cám 1, 2, 3 chỉ bị “hạn chế xuất khẩu sau năm 2015” thay vì phải “dừng xuất khẩu sau năm 2015” như quy định tại Thông tư 05. Than cám 4 phải dừng xuất khẩu từ năm 2014 thay vì dừng từ năm 2016. Than cám 5 chỉ phải dừng xuất khẩu từ năm 2014 thay vì năm 2013. Đặc biệt, theo Thông tư 05/2007, than cám 6 và than cám chất lượng thấp hơn cám 6 phải dừng xuất khẩu từ năm 2011 nhưng theo dự thảo này chỉ phải dừng xuất khẩu từ năm 2015.

Q.NHƯ