Có thể phải giám định các mẫu sản phẩm

Mẫu mã của các doanh nghiệp khá giống nhau

Hiện nay, cả nước có đến hàng chục làng nghề thủ công mỹ nghệ. Mỗi làng nghề có vài chục doanh nghiệp và hàng trăm hộ gia đình trực tiếp sản xuất. Hầu hết mẫu mã của các doanh nghiệp khá giống nhau, rất khó để truy tìm nguồn gốc sản phẩm do ai sáng tạo ra trước. Có những sản phẩm do doanh nghiệp nước ngoài đặt hàng, làng nghề sản xuất thành khuôn rồi bán cho các doanh nghiệp trong cả nước. Do đó, doanh nghiệp nào cũng có mẫu mã sản phẩm giông giống với doanh nghiệp khác nhưng chẳng ai kiện ai.

Ông ĐINH VĂN THỌ, Phó Giám đốc Công ty Nhà Yêu (Home Love)

Vừa kinh doanh vừa run

Cả nước có hàng trăm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu ra nước ngoài. Đơn hàng của Việt Nam đều là những tập đoàn bán lẻ lớn tại châu Âu như Wall-Mart, Target và phân phối đi khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, nếu không làm rõ vấn đề bản quyền đã cấp cho Công ty L. đúng hay sai thì tất cả đơn vị kinh doanh như chúng tôi luôn phải sống trong tâm trạng vừa kinh doanh vừa run. Công ty L. có thể gửi thư công bố họ có bản quyền và hải quan các nước có thể thu giữ hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Đại diện một doanh nghiệp