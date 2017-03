Có tiền cũng không mua nổi xi-măng!

Giá xi-măng phụ thuộc giá điện, than Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết từ ngày 1-7 trở đi, giá xi-măng trong nước có tăng hay không còn tùy thuộc vào giá điện và giá than. Nếu nguồn điện, than còn khủng hoảng thì khó có thể kiềm chế xi-măng tăng giá bởi đây là hai chi phí đầu vào rất quan trọng đối với xi-măng. Dự báo đến cuối tháng 4, giá xi-măng trên thị trường tự do sẽ có đợt điều chỉnh, tăng thêm khoảng 4.000-5.000 đồng/bao 50 kg. Khi đó, giá xi-măng Hà Tiên, Sao Mai nhiều khả năng sẽ vọt lên mức kỷ lục 75.000-80.000 đồng/bao.