Coi chừng hàng dỏm cuối năm!

Trung tâm TM-DV An Đông (chợ An Đông, Q.5) và chợ Bình Tây (Q.6) là hai trung tâm phân phối lớn các mặt hàng may mặc, giày da, thực phẩm khô cho các tỉnh phía Nam. Nơi đây cũng được mệnh danh là trung tâm tiêu thụ hàng nhái giả, hàng lậu, nhất là vào cao điểm cuối năm.

Ngày 30/12/2008, Đội QLTT 5B phát hiện hai sạp hàng kinh doanh một lượng lớn các loại túi xách, ví da giả hai nhãn hiệu nổi tiếng là Gucci và Chanel không có hóa đơn chứng từ.

Trước đó ít ngày, Đội QLTT 5B cũng phát hiện ba gian hàng khác tại trung tâm này kinh doanh các mặt hàng lậu nhái giả nhãn mác nước ngoài. Theo một cán bộ QLTT, nguồn hàng nhái giả, hàng lậu vẫn được ém trong kho để chờ cơ hội bung ra thị trường.

Nhiều cơ sở còn lừa khách hàng theo kiểu treo bảng hiệu “Vt-Vt-Tiển” nằm rải rác trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Tất Thành (Q.4), Cao Thắng (Q.3)…

Với cách bài trí, quảng cáo và đặc biệt là dòng chữ rõ to “Có bán sản phẩm Việt Tiến” dựng trước các cửa hàng, nhiều khách hàng nhầm tưởng đó là đại lý của Cty may Việt Tiến.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, tại những cửa hàng này không có sản phẩm chính hiệu của Việt Tiến hoặc, nếu có, chỉ có một vài sản phẩm trưng bày nhằm đối phó nếu có ai hỏi đến.

Phần lớn sản phẩm của “Vt-Vt-Tiển” chất lượng đều rất kém, dù đều sử dụng các dấu hiệu nhận biết gần giống của Cty may Việt Tiến. Vào dịp cuối năm, các cửa hàng này cũng treo bảng khuyến mãi: “Giảm giá 50%-70%”.