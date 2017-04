Còn 22 ngân hàng chưa thu phí

Từ ngày mai (1-3), quy định phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa (ATM) theo Thông tư 35 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức có hiệu lực. Sáng 27-2, tại Hà Nội, NHNN và Hiệp hội Thẻ Việt Nam đã có cuộc họp báo trao đổi thông tin với báo giới về vấn đề trên.

NH sẽ thông tin biểu phí lên website riêng

Theo đó, các loại giao dịch có thu phí của chủ thẻ ATM sẽ bao gồm: rút tiền, vấn tin tài khoản, in sao kê, chuyển khoản (trừ giao dịch vấn tin tài khoản không in chứng từ). Ngoài biểu phí này, các tổ chức phát hành thẻ không được thu thêm phí của chủ thẻ, đối với các giao dịch thẻ không thành công hoặc sai sót do lỗi của nhà cung cấp cũng vậy. Mức phí cho một lần rút tiền áp dụng trong năm 2013 tối đa 1.000 đồng và sẽ tăng dần trong năm tiếp theo.

Tính đến thời điểm này, đã có 34 NH đăng ký biểu phí dịch vụ thẻ với NHNN. Trong đó, 12 NH sẽ thu phí ngay từ 1-3 (hai NH thu 200-500 đồng/giao dịch, 10 NH thu tối đa 1.000 đồng/giao dịch); 22 NH còn lại chưa thu phí. Tuy nhiên, ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), cho biết mỗi NH đưa ra biểu phí riêng nên NHNN chưa thể công bố danh sách. Các NH sẽ tự thông tin trên website của mình.

Dây chuyền tiếp quỹ cho hệ thống ATM tại hội sở Ngân hàng Vietcombank. (Ảnh chụp sáng 27-2) Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Mục tiêu của NHNN, theo ông Tiên, không phải chủ yếu là thu phí dịch vụ mà hướng tới phát triển hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. NHNN đã đề xuất Bộ Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp, cửa hàng, trung tâm thương mại… lắp thiết bị POS (máy quét thanh toán tiền); đề nghị Bộ Tài chính giảm thuế, khuyến khích các đơn vị lắp máy POS... Việc phát triển hệ thống POS sẽ giảm tải cho hệ thống ATM. Theo kế hoạch đến 2015, số lượng máy POS trên cả nước sẽ đạt 250.000 (hiện nay là 104.000).

Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có đông công nhân sử dụng thẻ ATM, “NHNN khuyến khích các NHTM nghiên cứu các biện pháp nhằm miễn, giảm mức phí rút tiền ATM, giảm bớt khó khăn cho công nhân” - ông Tiên cho biết thêm.

“Không có gì là miễn phí cả!

. Thực tế lâu nay người dân luôn kêu than chất lượng dịch vụ ATM chưa bảo đảm, liệu việc thu phí ATM nội mạng trong bối cảnh này có hợp lý?

+ Ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán: Mục đích thu phí ATM cũng giống như thu phí bảo trì đường bộ, tức là nhằm giảm tải cho các máy ATM và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thế nhưng không thể khẳng định sau khi bảo trì thì đường bớt tắc và tai nạn giảm. Tương tự, không thể nói sau khi thu phí sẽ đảm bảo 100% máy không trục trặc trong giao dịch.

. Nhưng nhiều người cho rằng thu phí ATM thì chỉ NH được lợi?

+ NHNN yêu cầu các NH xây dựng biểu thu phí dịch vụ thẻ nhằm đề cao tính công khai, minh bạch. Thu phí sẽ giúp NH bù đắp một phần chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ. Lâu nay các NH cũng đã thu nhiều loại phí chứ không phải bây giờ mới thu. Về lâu dài, việc thu phí là giúp ngành NH thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới. Giám đốc chi nhánh một NH từng chia sẻ với tôi rằng để vận hành hệ thống ATM hiện nay, mỗi tháng đơn vị này phải chịu lỗ 22 triệu đồng/máy. Bản thân NH là doanh nghiệp, dịch vụ đưa ra đều phải tính toán lỗ lãi.

. Nếu mỗi lần giao dịch tốn phí 1.000 đồng, trường hợp khách hàng cần nhiều hơn số tiền tối đa cho phép trong một lần rút thì họ phải trả thêm phí cho các lần tiếp theo?

+ Chúng tôi đã khuyến khích các NH nâng mức rút tiền tối đa mỗi lần nhằm tạo thuận lợi hơn cho khách hàng, thay vì mức 2 triệu đồng như hiện nay. Nếu khó khăn gì thì khách hàng cứ ra quầy mà rút!

. Tại sao trước kia khi đưa ra chương trình dùng thẻ ATM, NHNN không tính phí luôn? Vì sao đợi đến khi người dân dùng phổ biến lại đặt vấn đề thu phí?

+ Khi đưa ATM vào cuộc sống thì cần được quảng bá rộng rãi. Đối với khách hàng, việc mất phí để được hưởng dịch vụ tốt hơn là đương nhiên. Không có gì là miễn phí cả! Quy định này cũng được ghi rõ trong các điều khoản hợp đồng sử dụng dịch vụ ký kết giữa NH và khách hàng. Tất cả chúng ta đều rành chữ Quốc ngữ, trong các hợp đồng giao dịch đều ghi trách nhiệm, quyền hạn của chủ thẻ và bên cung cấp rất rõ ràng. Cứ nhắm mắt ký thì “bút sa gà chết” thôi! Khi ký cần xem xét kỹ hợp đồng với từng loại phí, việc dùng thẻ là sự thỏa thuận giữa hai bên.

Ông Trần Anh Tuấn, Tổng Giám đốc NH Nam Á, cho biết NH chưa áp dụng thu phí giao dịch thẻ ATM. Việc không thu phí là nhằm hỗ trợ cho khách hàng để khách hàng biết đến các dịch vụ của NH nhiều hơn. Một số NH nước ngoài như HSBC cũng chưa thu phí các giao dịch trên máy ATM và đến ngày 1-3 cũng không có chính sách này. Trong một lần trao đổi, tổng giám đốc NH HSBC cho biết hầu như các giao dịch ATM ở nước ngoài đều không thu phí. Trong nhiều nguyên nhân thì có một nguyên nhân là chi phí vận hành hệ thống ATM khá thấp. Người dân không có thói quen rút tiền mặt để chi xài. Nếu mua hàng, trả tiền nhà, xe, điện, nước… họ đều thanh toán bằng thẻ. Phần lớn tiền lương, tiền công của người lao động đều nằm trong thẻ ATM dưới dạng tiền gửi không kỳ hạn hoặc là tiền trong tài khoản để thanh toán. B.NHƠN

TRÀ PHƯƠNG ghi