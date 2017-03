Còn chênh lệch giá, còn xuất lậu xăng dầu

“Bộ Công Thương đã có đề án trình Thủ tướng áp dụng tăng giá xăng dầu 6.000-9.000 đồng/lít. Giá xăng dầu sẽ đi theo giá thị trường, tiến tới tiệm cận với mức giá chung của thế giới. Khi đó, các đơn vị quản lý nhà nước sẽ dễ dàng quản lý, điều tiết, cơ sở kinh doanh xăng dầu cũng không bị thua lỗ. Tuy nhiên, lộ trình này phải được tiến hành phù hợp với tình hình phát triển của xã hội, không để xảy ra những biến động xấu”. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cung cấp tại hội nghị bàn biện pháp chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới do Bộ Công Thương tổ chức ngày 14-3.

Chế tài không đủ sức răn đe

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình trạng xuất lậu xăng dầu ở khu vực biên giới Tây Nam, giáp Campuchia thời gian qua lại tái diễn phức tạp do mức chênh lệch giá bán xăng dầu giữa hai nước khá cao, 2.000-3.000 đồng/lít. Xăng dầu được chứa trong các can nhựa loại 30 lít hoặc túi nylon vận chuyển theo đường tiểu ngạch hoặc đường sông. Trung bình mỗi ngày một người có thể vận chuyển 100-200 lít bằng xe đạp thồ hoặc xe máy.

Tây Ninh được xem là “điểm nóng” về tình trạng buôn lậu xăng dầu. Đại diện Ban chỉ đạo 127 tỉnh này cho biết mặc dù quy định mỗi xe máy đổ không quá 50 lít/ngày nhưng các đối tượng buôn lậu luồn sâu vào trong nội địa gom hàng rồi tập kết sát biên giới chờ vận chuyển qua Campuchia khiến cơ quan quản lý khó phát hiện. Trong hai tháng đầu năm, tỉnh này đã xử lý 44 vụ, tịch thu hơn 12.500 lít xăng dầu, tước giấy phép kinh doanh của hai cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm.

Tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang… tình hình buôn lậu xăng dầu cũng sôi động không kém. Cơ quan quản lý đã xử phạt nhiều vụ vi phạm nhưng mức phạt vẫn chưa đủ sức răn đe. Ông Nguyễn Lộc Tuấn, Cục phó Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), cho biết thời gian qua, đơn vị này đã bắt giữ hơn 7.000 lít xăng dầu và xử phạt hành chính nhiều người buôn lậu. Tuy nhiên, do địa bàn biên giới dài, hoạt động buôn lậu diễn ra nhỏ lẻ nên rất khó xử lý triệt để. “Hiện hải quan ở các tỉnh biên giới gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý số xăng dầu lậu tịch thu được bởi không có kho chứa. Chưa kể toàn bộ số hàng do quản lý thị trường, công an, bộ đội biên phòng… tịch thu được cũng dồn về cho hải quan quản lý” - ông Tuấn trình bày.

Cân bằng giá xăng dầu theo giá thị trường

Cũng theo ông Tuấn, để giải quyết tình trạng buôn lậu xăng dầu phải có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, không nên “mạnh ai nấy làm”. Đồng thời phải có cơ chế, chính sách quản lý mức giá xăng dầu ngang với giá thị trường.

Đồng tình, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh bộ đội biên phòng, cho rằng hiện nay việc xử phạt các đối tượng buôn lậu chỉ giải quyết được phần ngọn. Các đối tượng buôn lậu phần lớn là dân nghèo ở vùng biên giới, do lợi nhuận nên mới làm. “Phải tạo việc làm cho người dân biên giới, thực hiện tuyên truyền giáo dục người dân về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia” - ông Hiền kiến nghị.

200.000 lít xăng dầu được các cửa hàng khu vực biên giới bán ra từ đầu tháng 3 tới nay, tăng gấp hai lần so với những tháng đầu năm, theo thống kê của Cục Quản lý thị trường.

Ông Nguyễn Bình Minh, đại diện Ban chỉ đạo 127 Hải Phòng, cũng nhận định nếu còn để mức giá bán xăng dầu chênh lệch với khu vực thì sẽ vẫn còn nạn buôn lậu xăng dầu. “Chúng ta không nên loay hoay với các phương án chống buôn lậu mà phải có cơ chế quản lý giá hợp lý. Nên tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu để các doanh nghiệp không lỗ và nạn buôn lậu giảm” - ông Minh nói.

Theo đại diện Tổng Công ty Xăng dầu Petrolimex, mặc dù giá xăng dầu đã tăng thêm 2.900 đồng/lít đối với xăng và 1.440 đồng/lít đối với dầu nhưng mức điều chỉnh này cũng không bắt kịp với giá xăng dầu thế giới. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Campuchia, Lào, Trung Quốc… Do đó mới xảy ra tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới. “Trước mắt, Petrolimex sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu thị trường khu vực biên giới để khống chế lượng hàng cung ứng cho các đại lý. Đồng thời, thực hiện quản lý chặt việc bán xăng dầu bằng hóa đơn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài phải đưa giá xăng dầu trong nước ngang bằng khu vực.

Chỉ được bán ban ngày Để ngăn chặn nạn buôn lậu xăng dầu qua biên giới Tây Nam, Bộ Công Thương sẽ sớm xây dựng và ban hành quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới trong tháng 3 này. Quy chế này sẽ có một số nội dung như quy định giờ bán hàng từ 6 giờ đến 18 giờ, cách thức bán (không bán qua can, thùng phuy…), xây dựng mối quan hệ giữa các đơn vị kinh doanh xăng dầu với chính quyền địa phương, đề xuất chính sách hỗ trợ đối với các đơn vị chống buôn lậu xăng dầu. Ông VŨ HUY HOÀNG, Bộ trưởng Bộ Công Thương

