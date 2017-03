Công bố bảo hộ chỉ dẫn địa lý nón lá Huế

Theo đó, khu vực địa lý nón lá Huế bao gồm: vùng nguyên liệu lá nón huyện A Lưới và huyện Nam Đông; vùng nguyên liệu làm vành nón xã Bình Điền (Hương Trà); vùng sản xuất khung nón phường Phước Vĩnh (TP Huế) và xã Phú Mỹ (Phú Vang); các làng nghề chằm nón lá gồm: phường An Hòa, Phước Vĩnh (TP Huế); xã Phú Mỹ, Phú Hồ, Phú Diên, Phú An, Phú Dương, thị trấn Thuận An (Phú Vang)…

Nón lá Huế mỏng, nhẹ, thanh tao, bền và cân đối, màu trắng xanh, có những đường điểm xuyết màu xanh… Trọng lượng khoảng 57,4-60,3 g, đường kính 40,7-41,8 cm, chiều cao 17,5-18,8 cm.

H.LINH