Công bố giá bán lẻ hơn 180 sản phẩm sữa từ ngày 21-6

Cụ thể, Công ty Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) có 34 sản phẩm; Công ty CP Dinh dưỡng 3A (nhà phân phối sản phẩm sữa Abbott) 42 sản phẩm; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam 18 sản phẩm; Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến (nhà phân phối độc quyền các sản phẩm sữa của Mead Johnson 34 sản phẩm; Công ty cổ phần TM&PT Organic Việt Nam 6 sản phẩm; Công ty sữa Vinamilk 35 sản phầm và Công ty Friesland Campina Việt Nam 47 sản phẩm.

Trong đó sữa Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro) loại 1,7 kg của Abbott có giá bán lẻ khuyến nghị cao nhất, với giá 727.000 đồng/hộp (giá bán buôn là 692.000 đồng). Một số sản phẩm khác như Baby’s Only Organic (0-12 tháng) loại 900 của Công ty cổ phần TM&PT Organic Việt Nam có giá bán lẻ 710.000 đồng/hộp (giá bán buôn 621.271 đồng); EnfaGrow A+4 Vanilla – 360o Brain loại 1,8 kg của Mead Johnson giá 700.759 đồng/hộp (bán buôn 683.900 đồng),…Đối với Vinamilk, trong số 35 sản phẩm thì mức giá bán lẻ tối đa chênh lệch tăng khoảng 6% so với giá bán buôn tối đa, thấp hơn so với mức trần không quá 15% theo quy định của Bộ Tài chính. Theo đó, sản phẩm có giá bán lẻ cao nhất của Vinamilk là Optimum Step 1 HT 900g là giá 375.562 đồng/hộp; còn mặt hàng sữa bột có giá bán lẻ tối đa thấp nhất là Dielac Alpha 123 HG 400g loại là 76.274 đồng/hộp giấy.

