Công khai tên các đơn vị tùy tiện tăng giá hàng tết

Trong đó Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ yêu cầu xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng tăng giá, phí tùy tiện, trái pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, các đơn vị chủ động có phương án đề xuất để giãn thời gian điều chỉnh giá trong dịp tết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương như giá dịch vụ khám, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục; nước sạch sinh hoạt…

Cùng ngày, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 1,25% so với tháng 12-2012 và tăng 7,07% so với cùng kỳ 2012. Trong rổ hàng hóa khiến CPI tháng này tăng cao thì nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh nhất với 7,4%. Đây là mức tăng cao nhất trong bốn tháng gần đây, do gần tết sức mua sắm tiêu dùng nhích lên.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện cần theo dõi sát diễn biến thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá trước, trong và sau tết 2013. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân sáng 24-1 tại buổi họp về tình hình kinh tế-xã hội TP tháng 1. Bên cạnh đó, ông Quân cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát các DN tránh để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng tết dẫn tới đình công, lãn công…

TRÀ PHƯƠNG - THU HƯƠNG