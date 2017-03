Công ty Bình An hoạt động trở lại

Sáng cùng ngày, nhà máy giá trị gia tăng của công ty bắt đầu hoạt động trở lại và sử dụng khoảng 150 công nhân để gia công hải sản cho đối tác Nhật Bản. Trong tháng 5, trung bình mỗi ngày gia công khoảng ba tấn, đến tháng 6 nâng khối lượng sản phẩm lên khoảng năm tấn/ngày. Ngoài ra, ngày 9-5, nhà máy chế biến phi lê cá tra cũng sẽ hoạt động trở lại. Với việc tái khởi động lại hai nhà máy, trong tháng 5-2012, có khoảng 850 công nhân trong tổng số hơn 2.400 công nhân của Bình An có việc làm.

Trong khi đó, một thông tin cho biết một số ngân hàng mà Bình An có quan hệ tín dụng và hiện chưa trả đã nhận được thư mời họp của Ngân hàng Nhà nước. Cuộc họp diễn ra tại Hà Nội vào ngày 9-5, nội dung cơ bản theo thư mời là các ngân hàng thông tin chung quanh quan hệ tín dụng với Bình An, số dư nợ, tài sản mà Bình An thế chấp… qua đó tìm kiếm giải pháp giải quyết các khoản nợ này. Trong một diễn biến khác, Công ty Bình An đang kiểm kê, kiểm tra tài sản tính đến cuối tháng 12-2011 và tiến hành các báo cáo liên quan tài chính, kinh doanh của các nhà máy trực thuộc nhằm làm căn cứ tái cấu trúc DN.

GIA TUỆ