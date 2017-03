Công ty chứng khoán bị tố tự ý rút tiền của nhà đầu tư

Theo bà Nguyễn Thị An, chủ tài khoản số C010016 tại Công ty chứng khoán VNS, ngày 27/1/2010, bà nộp 100 triệu đồng vào tài khoản này để giao dịch. Tuy nhiên, đến ngày 29/01, khi kiểm tra bà phát hiện bị thiếu hụt số tiền 60 triệu đồng.

Thắc mắc với công ty, bà An được giải thích là số tiền này đã bị phong tỏa để giải quyết việc tài khoản số C010053, do người họ hàng là bà Đặng Thị Ánh Tuyết đứng tên chủ sở hữu đang thiếu của công ty. Bà An hiện là người được ủy quyển giao dịch cho tài khoản này.

Xác nhận với báo giới về sự việc nói trên, đại diện của VNS cho biết tài khoản C010053 bị thiếu hụt tiền do có lệnh rút tiền mặt 60 triệu đồng thực hiện vào ngày 2/3/2009. Người nhận tiền, theo VNS, chính là bà Nguyễn Thị An.

Theo ông Bùi Quang Kỷ, Trường phòng Kế toán công ty VNS, khi phát sinh giao dịch rút tiền từ tài khoản C010053 vào 2/3/2009, công ty đang trong giai đoạn chạy thử hệ thống phần mềm mới, do sơ suất của đại lý nhận lệnh và hệ thống, số tiền này không được hạch toán vào tài khoản của khách hàng (số dư tài khoản vẫn còn như trước khi rút tiền).

VNS cho biết việc bỏ sót thông tin giao dịch này chỉ được phát hiện vào cuối tháng 1/2010, khi công ty tiến hành kiểm toán toàn bộ.

Trước khi việc bỏ sót giao dịch được phát hiện, theo dữ liệu của VNS, vào ngày 16/3/2009, từ tài khoản số C010053 của bà Đặng Thị Ánh Tuyết đã có một giao dịch chuyển khoản số tiền 82,436 triệu đồng sang tài khoản C010016 của bà Nguyễn Thị An. Sau giao dịch này, tài khoản của bà Tuyết không còn cả tiền và chứng khoán.

Việc bà An vừa là người được ủy quyền giao dịch trên tài khoản C010053 của bà Tuyết, vừa là người rút 60 triệu đồng tiền mặt từ tài khoản này, đồng thời lại chuyển hơn 82 triệu đồng từ tài khoản của bà Tuyết sang tài khoản của chính mình C010016 là lý do mà VNS đưa ra để phong tỏa số tiền 60 triệu đồng trong tài khoản C010016. Cũng theo thông tin từ công ty này, sau khi phong tỏa tài khoản của khách hàng, ngày 3/2/2010, công ty đã có văn bản gửi bà Đặng Thị Ánh Tuyết và bà Nguyễn Thị An để thông báo và đề nghị liên hệ để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, công ty không thể liên hệ được với bà Tuyết vì mọi kênh liên lạc được đề cập trong hợp đồng của bà Tuyết đều là của bà An.

Trao đổi với báo giới, bà Nguyễn Thị An tỏ ra bất bình với cách giải quyết của VNS: “Với một công ty chứng khoán thì việc đối chiếu sổ sách diễn ra hàng ngày, mất đến một năm mới phát hiện ra sơ suất là điều khó tin. Hơn thế nữa, việc phong tỏa tài khoản của khách hàng mà không thông báo, không nhận được sự đồng ý của họ trái luật”, bà An khẳng định.

“Việc bà Tuyết ủy quyền giao dịch cho tôi không có nghĩa là tôi sở hữu tài khoản đó. Do vậy, buộc tôi phải chịu trách nhiệm thanh toán nợ, nếu có, cho tài khoản này là khó chấp nhận”, bà An nói thêm.

Giải thích về cơ sở để phong tỏa tài khoản C010016 của bà An, ông Bùi Quang Kỷ giải thích: “Đối với các giao dịch cầm cố thì công ty chứng khoán được phép phong tỏa tài khoản của khách hàng khi có nghi ngờ giao dịch của khách hàng là có dấu hiệu gian lận. Chúng tôi chỉ thông báo cho khách hàng sau khi đã thực hiện phong tỏa, vì nếu thông báo trước, nhiều khả năng khách hàng sẽ không chịu thực hiện”, ông Kỷ cho biết.

Để xử lý vấn đề này, đại diện VNS cho biết đã tiếp tục gửi một công văn đến hai chủ tài khoản là bà Tuyết và bà An vào ngày 25/2, đề nghị bố trí thời gian làm việc sớm nhất có thể. “Chúng tôi sẽ giải tỏa tài khoản cho bà An ngay sau khi đạt được thỏa thuận giữa ba bên”, ông Đỗ Quang Kỷ khẳng định.

