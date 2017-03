Công ty chứng khoán sẽ thi nhau giải trình vì lãi

Kết thúc quý I, Công ty chứng khoán Kim Long (KLS) đạt lợi nhuận sau thuế gần 12 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 3,5 tỷ đồng. Con số này khiến KLS bị xếp vào diện phải giải trình về kết quả kinh doanh theo quy định mới về công bố thông tin.

Các công ty khác cũng bị xếp vào diện này là: Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) với lợi nhuận sau thuế hợp nhất 270,7 tỷ đồng (tăng 794% so với cùng kỳ), Công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp (AGR) 77,1 tỷ đồng (tăng 185%), Công ty chứng khoán TP HCM (HCM) 55,25 tỷ đồng (tăng 57%)...

Theo quy định mới về công bố thông tin (Thông tư số 09 ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính), doanh nghiệp niêm yết phải giải trình gửi cơ quan quản lý khi lợi nhuận sau thuế của quý này biến động quá 10% so với cùng kỳ năm trước (trước đây là so với quý liền kề trước đó).

Quý I, Vn-Index biến động xoay quanh mức 500 điểm với khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên giao dịch khoảng hơn 40 triệu chứng khoán, ngày thấp nhất cũng gần 30 triệu. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, Vn-Index có xu hướng giảm, tụt từ 300 điểm xuống 280, giá trị giao dịch ở mức khá thấp, nhiều phiên chỉ đạt khoảng 4-5 triệu đơn vị.

Thị trường thay đổi từ giao dịch ảm đạm, xuống giá sang giao dịch sôi động, với nhiều “sóng” ở các cổ phiếu nhỏ là nguyên nhân tạo ra sự khác biệt lớn về lợi nhuận tại nhiều công ty chứng khoán.

Trong công bố kết quả kinh doanh, nguồn thu từ hai hoạt động môi giới và tự doanh đều tăng đột biến. Với HCM doanh thu từ môi giới là 36,6 tỷ đồng (cùng kỳ là 4,9 tỷ đồng); SSI là 46,2 tỷ (11 tỷ đồng); KLS là 5,6 tỷ đồng (1,77 tỷ đồng)... Còn ở hoạt động tự doanh, SSI đạt doanh thu là 316,4 tỷ đồng (59,4 tỷ đồng); KLS là 41,44 tỷ (cùng kỳ chỉ 678,8 triệu)…

Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, do có những diễn biến tích cực về tình hình kinh tế vĩ mô nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, lợi nhuận của nhiều công ty chứng khoán có sự đột biến so với cùng kỳ năm trước. Trong những ngày tới sẽ có thêm nhiều công ty khác không chỉ là công ty chứng khoán cũng phải giải trình vì lý do tương tự. “Nhưng đây là một việc bình thường và tích cực”, ông Sơn nói.

Theo Hoàng Ly ( VNE)