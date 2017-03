Công ty chứng khoán thu hẹp hoạt động ký quỹ

Làn sóng loại cổ phiếu khỏi danh mục ký quỹ bắt đầu từ ngày 22/8 với Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS). Trong đó, danh mục chứng khoán mới được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ (margin) tại VCBS đã không còn tên cổ phiếu ACB, EIB, STB và PVX.



Ngay sau đó, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) cũng công bố loại một số cổ phiếu ngân hàng khỏi danh sách này, trong đó có STB, EIB, ACB, NVB và SHB.







Hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng đã bị nhiều công ty chứng khoán cắt giao dịch ký quỹ. Ảnh: VnExpress



Theo Tường Vi (VNE)



Tiếp nối làn sóng này, Công ty chứng khoán FPT (FPTS) công bố cắt margin đối với hầu hết cổ phiếu trong nhóm ngân hàng, bao gồm ACB, EIB và STB. Không chỉ vậy, danh sách này còn có sự góp mặt của cổ phiếu MSN.Sang ngày 27/8, Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cũng phát thông báo loại 4 cổ phiếu ra khỏi danh mục ký quỹ, bao gồm ACB, EIB, STB và PVX. Nguyên nhân loại bỏ đã không được SHS tiết lộ.Một ngày sau, Công ty cổ phần chứng khoán TP HCM (HSC) tiếp tục công bố cắt margin đối với một loạt cổ phiếu, trong đó có MSN mà cũng không thông báo lý do loại bỏ.Trên tổng số 8 cổ phiếu ngân hàng niêm yết ở 2 sàn, chỉ còn VCB, CTG và MBB vẫn giữ giao dịch bình thường và không bị đưa vào diện ngừng ký quỹ. Đây cũng là những cổ phiếu do nhà nước nắm tỷ lệ sở hữu cao và chi phối hoạt động.PVX là mã không thuộc nhóm ngân hàng, kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2012 của doanh nghiệp này giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trong quý II của PVX chỉ đạt 321,4 tỷ đồng, thấp hơn 66,7% so với quý II/2011. Sau khi phân bổ các chi phí, PVX lỗ 298,3 tỷ đồng hồi quý II/2012, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 34,4 tỷ đồng.Tuần trước, những dao động mạnh về giá và chỉ số trên thị trường chứng khoán cũng gây không ít khó khăn cho nhóm cổ phiếu ngân hàng. EIB, ACB và STB liên tục giảm sàn, lượng dư bán lớn.Những dấu hiệu trên đã tác động phần nào tới các công ty chứng khoán khiến họ trở nên thận trọng hơn trong các giao dịch ký quỹ, đặc biệt đối với những cổ phiếu biến động mạnh trên thị trường hoặc của doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.Tuy nhiên, sang tuần này, một số tín hiệu tốt đã xuất hiện, thậm chí SHB tăng giá kịch trần trong phiên ngày 28/8. ABC thoát giá sàn và các nhà đầu tư đã mạnh dạn mua trở lại.Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết, SSC đã có văn bản yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đặc biệt lưu ý các giao dịch bất thường trong thời gian gần đây. Nếu phát hiện có hiện tượng trục lợi, thao túng giá cổ phiếu, SSC, HSX và HNX sẽ xử lý ngay, ông Bằng nhấn mạnh.