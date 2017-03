Công ty CK ra khỏi diện cảnh báo vẫn “long đong”

Các mã này bao gồm VND, APS, AVS, APG, SHS, VDS, ORS và HPC, với lý do các công ty trên đã kinh doanh hiệu quả và có lãi trong 6 tháng đầu năm 2012.



Lãi còn lâu… mới thấm lỗ



Tuy nhiên, khi so sánh mức mức lợi nhuận vừa đạt được với số lỗ của năm 2011 cho thấy các công ty này còn phải tiếp tục trải qua một chặng đường dài và đầy thử thách để có thể thoát được hết lỗ lũy kế.



Trường hợp khả quan như VND (Công ty Chứng khoán VNDirect) với lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 là 60 tỷ đồng, tuy nhiên cũng chỉ đạt gần 30% số lỗ cần phải bù đắp của năm 2011 là 202,9 tỷ đồng.



Các công ty còn lại tình trạng kinh doanh vẫn còn rất nan giải, SHS (Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội) có lợi nhuận sau thuế 6 tháng là 31 tỷ đồng trong khi con số lỗ của năm 2011 là 381,5 tỷ đồng), tương tự APS (Công ty Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương) lợi nhuận sau thuế 6 tháng là 12 tỷ đồng (lỗ năm 2011 là 91,8 tỷ đồng), AVS (Công ty Chứng khoán Âu Việt) lợi nhuận sau thuế 6 tháng là 11 tỷ đồng (lỗ năm 2011 là 40,6 tỷ đồng).



Hay cổ phiếu APG (Công ty Chứng khoán An Phát) lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 5,3 tỷ đồng (lỗ của năm 2011 là 37,8 tỷ đồng), VDS (Công ty Chứng khoán Rồng Việt) lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 3,3 tỷ đồng (lỗ năm 2011 là 126,3 tỷ đồng), ORS (Công ty Chứng khoán Phương Đông) lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 129 triệu đồng (năm 2011 lỗ 32,7 tỷ đồng).



Thậm chí, HPC (Công ty Chứng khoán Hải Phòng) lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 20,3 tỷ đồng trong khi lại lỗ hai năm niêm tiếp (năm 2010 là 48,7 tỷ đồng và 2011 là 94,7 tỷ đồng).



“Thoát ra” được bao lâu?



Mặc dù diễn biến kinh tế vĩ mô hiện tại đã bước đầu được cải thiện, song hầu hết các thành viên trên thị trường chứng khoán đều không quá kỳ vọng.



Ngay cả khi đã bắt đầu có lãi, Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương vẫn chủ trương sáp nhập công ty. Theo đại diện của APS, số lượng hơn 100 công ty đang hoạt động trên thị trường là quá nhiều. Hiện APS đang ở nhóm chiếm thị phần trung bình, song với tính chất cạnh tranh gay gắt giữa các các công ty chứng khoán ngày một gia tăng, nên nếu trong vòng 3 tới 5 năm tới, Công ty không lọt được vào top 10 - 15 công ty chứng khoán chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường, thì việc tồn tại của APS cũng như khả năng mang lại lợi ích cho cổ đông sẽ gặp nhiều thách thức.



Trước thực tiễn đó, các cổ đông đã khá đồng cảm với những khó khăn mà công ty trên sẽ phải trải qua, do vậy nghị quyết hội đồng cổ đông hầu hết đã thông qua các phương án kinh doanh trong năm 2012 là khá khiêm tốn.



Cụ thể, kế hoạch của APS doanh thu 48,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,7 tỷ đồng; APG doanh thu 17,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10, 86 tỷ đồng; ORS doanh thu 65 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,8 tỷ đồng…



Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của một công ty chứng khoán trên cho biết, mặc dù không quá bi quan song ông khá lo lắng về những khó khăn phía trước. Theo ông, hai quý cuối năm để đạt được kế hoạch kinh doanh cũng đã phải rất nỗ lực rồi. Trong khi quá trình tái cấu trúc công ty chỉ mới ở giai đoạn đầu, do đó việc giải quyết hết lỗ lũy kế có lẽ cũng phải cần đến một vài năm nữa.



“Trong bối cảnh thị trường ảm đạm, các công ty có tỷ lệ tiền mặt cao thì tạm thời ổn định, còn các công ty chứng khoán nhỏ tiền ít sẽ đồng nghĩa với khó khăn, bởi thực tế doanh thu môi giới của các công ty nhỏ là rất thấp, hơn nữa lãi của sáu tháng đầu năm cũng chủ yếu có được từ hoàn trích lập dự phòng,” vị Chủ tịch trên nói.



Ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán VNDirect cho rằng, thị trường nửa cuối của năm là khó khăn do nhà đầu tư vẫn ít quan tâm. Triển vọng của thị trường trong điều kiện tốt nhất cũng chỉ trùng với diễn biến hồi nửa đầu của năm.



“Doanh thu của chúng tôi đến từ hai nghiệp vụ chính là môi giới và ký quỹ, do đó tính thanh khoản của thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh. VND hiện vẫn tiếp tục nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm đạt mức lợi nhuận sau thuế trên 150 tỷ đồng và như vậy nỗ lũy kế gần như cũng đã giải quyết song,” ông Giang nói.





