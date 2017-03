Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết: Hỗn loạn tại đại hội cổ đông

Hôm qua, 14-7, đại hội cổ đông Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết rơi vào hỗn loạn khi cổ đông cãi nhau kịch liệt. Tổng giám đốc xách cặp ra về giữa chừng, các thành viên trong hội đồng quản trị mạnh ai nấy đăng đàn phát biểu, đại diện về vốn nhà nước liên tục nêu ý kiến không thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới...

Đại hội... như cái chợ

Trước khi diễn ra đại hội, hàng loạt bài báo đã dự báo, thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ... Tuy nhiên, ít ai nghĩ đại hội sẽ diễn ra với diễn biến... giống cái chợ như vậy. Khoảng bình yên duy nhất trong đại hội là khi tổng giám đốc đọc báo cáo hoạt động năm cũ và trình bày phương án sản xuất kinh doanh năm 2008. Còn từ 10 giờ 30 trở đi, quang cảnh đại hội hầu như rơi vào hỗn loạn, nhất là khi Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Gia Định (đại diện 30% phần vốn nhà nước tại Bông Bạch Tuyết) chất vấn ban điều hành và không biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu.

Cũng từ đây, mâu thuẫn giữa cổ đông, ban điều hành, đại diện phần vốn nhà nước được đẩy lên. Cao trào dâng đến đỉnh điểm khi ông Tạ Xuân Thọ - Tổng Giám đốc công ty đứng lên tuyên bố không tham gia đại hội và rời bàn chủ tọa xách cặp ra về.

Phải mất hơn 45 phút sau đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM mới thuyết phục được ông Thọ quay trở lại để tiếp tục đại hội. Nhưng rồi mọi việc dường như cứ tự phát và không theo một sự kiểm soát nào. Mặc cho ban tổ chức tiến hành các công việc lấy ý kiến bầu thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát... các cổ đông bên dưới cứ tranh luận với nhau, còn trên bàn chủ tọa các thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành lại thi nhau đăng đàn phát biểu.

Người đại diện Sở giao dịch chứng khoán cứ hết chạy lên, chạy xuống bục phát biểu để vãn hồi trật tự. Lúc thì chị giải thích luật, lúc trả lời ý kiến cổ đông, lúc thì thuyết phục các thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc bình tĩnh... Cuối cùng, mệt phờ người chị này lên diễn đàn thốt ra lời nhận xét: “Chưa khi nào chứng kiến một đại hội cổ đông loạn cào cào đến vậy”.

Hơn ba giờ chiều qua, đại hội cổ đông Bông Bạch Tuyết mới tạm thông qua các tờ trình bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong sự mệt mỏi và kiềm chế của các đại biểu tham dự. Riêng tờ trình phương án phát hành thêm hơn tám triệu cổ phiếu (phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược) để tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng vẫn chưa được thông qua. Đến 3 giờ 30 đại hội kết thúc.

Không phát hành cổ phiếu sẽ phá sản?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau đại hội, ông Tạ Xuân Thọ, Tổng Giám đốc Bông Bạch Tuyết, cho biết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng vốn lên 150 tỷ đồng không được cổ đông thông qua thì Công ty Bông Bạch Tuyết sẽ phá sản. Lý do hiện nay công ty hết vốn hoạt động, ngân hàng không cho vay vì còn nợ gần 50 tỷ đồng và hai ngày nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đã ngưng lại do không còn nguyên liệu. Ông Lê Văn Minh - thành viên hội đồng quản trị bức xúc: Công ty Bông Bạch Tuyết đang ở bên bờ vực phá sản mà đại diện phần vốn nhà nước là Công ty Dệt may Gia Định (giữ 30% cổ phần) lại không thông qua phương án phát hành cổ phiếu để công ty lấy vốn sản xuất. Trong khi hầu hết các cổ đông đồng tình thì họ lại từ chối, họ viện dẫn ra những việc không xác đáng như sử dụng vốn đó như thế nào, có pha loãng giá cổ phiếu hay không... “Theo tôi, họ đang làm khó Bông Bạch Tuyết. Bởi lẽ muốn phát hành thêm hơn tám triệu cổ phiếu để lấy vốn hoạt động phải cần đến 75% cổ đông đồng ý. Hiện nay, Dệt may Gia Định nắm 30% cổ phần nên dù hầu hết cổ đông có đồng tình với phương án phát hành trên thì cũng không xoay chuyển việc này được” - ông Minh nói.

Tại đại hội, ông Lê Đông Triều, Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Gia Định, khẳng định không phản đối kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ mà việc này cần cân nhắc và nên dời lại vào một thời điểm khác. Theo ông Triều, cái chính của Bông Bạch Tuyết là phải ổn định sản xuất kinh doanh và thay đổi ban điều hành, ban kiểm soát công ty. Mặc dù vậy, khi nhiều ý kiến cổ đông chất vấn phương án cứu Bông Bạch Tuyết như thế nào thì ông Triều không thể đưa ra.