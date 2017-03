Công ty Cửu Hương khẳng định không nhập sản phẩm "dầu bẩn"

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: focustaiwan.tw)

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Ngọc Mai, đại diện của Công ty Cửu Hương, liên tục khẳng định công ty chưa bao giờ nhập khẩu hai loại sản phẩm như trong công văn của Cục An toàn thực phẩm.Trao đổi với báo chí sau buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tiếp Tuyến, Trưởng đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận tại kho của công ty này không chứa hai sản phẩm đóng hộp như công văn của Cục An toàn thực phẩm thông báo; bảng công bố danh sách sản phẩm công ty cũng không có hai sản phẩm này.

Ngoài ra, đại diện công ty này cho biết, từ đầu năm đến nay không nhập hai sản phẩm nào như đã nêu.

Đến chiều 16/9, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố, cho biết qua kiểm tra các hồ sơ chứng từ, tờ khai hải quan của công ty Cửu Hương, từ đầu năm 2014 đến nay, công ty này đã ba lần nhập hàng (tháng 3, 6, 7) đều có giấy xác nhận đạt chất lượng hàng nhập khẩu.Tuy nhiên, kiểm tra danh mục hàng hóa nhập không có hai sản phẩm chứa dầu ăn bẩn. Rà soát hồ sơ hóa đơn giá trị gia tăng của công ty từ ngày 29/7 đến 29/8 không ghi xuất hai mặt hàng “Dưa chuột thịt lợn đóng hộp” và “Sốt thịt cay đóng hộp.”Lý giải về nguyên nhân chưa tìm ra sản phẩm như thông tin từ phía Cục An toàn thực phẩm cảnh báo, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết do chủ doanh nghiệp hiện đang công tác ở nước ngoài nên người đại diện cung cấp thông tin trong buổi làm việc sáng nay có thể chưa nắm đủ nên thông tin còn hạn chế.Bà Mai cho rằng có thể sản phẩm này chỉ mới có trên hóa đơn đặt hàng, hoặc hợp đồng thương mại giữa doanh nghiệp hai bên Đài Loan và Việt Nam nên phải chờ thông tin từ chủ doanh nghiệp.Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố cho biết sẽ tiếp tục xác minh lại thông tin trên bằng nhiều biện pháp, cử người làm việc với Cục Hải quan thành phố để tìm hiểu thêm về sự việc này, qua đó xác định rõ doanh nghiệp này có nhập các sản phẩm có liên quan đến dầu bẩn hay không.Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố sẽ có công văn chỉ đạo các quận, huyện tìm hiểu, giám sát trên thị trường để ngăn các sản phẩm bẩn lưu thông trên thị trường.Trước đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội thông báo Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Cửu Hương đã nhập khẩu từ Đài Loan hai loại sản phẩm của Công ty Hữu hạn cổ phần công nghiệp thực phẩm Wei Chuan, Đài Loan có chứa dầu ăn bẩn.Hai sản phẩm này là dưa chuột trộn thịt lợn đóng hộp (canned picked cucumber with pork), loại 170g, số lượng 240 thùng, ngày sản xuất 1/5/2014, hạn sử dụng 1/5/2017; sốt thịt cay đóng hộp (canned minced meat with chilli) loại 150g, số luợng 240 thùng, ngày sản xuất 31/5/2014, hạn sử dụng 31/5/2017.Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Công ty Cửu Hương dừng ngay việc lưu thông, khẩn trương thu hồi các sản phẩm nêu trên và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 20/9.

Đồng thời yêu cầu các Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát trên thị trường về hai sản phẩm nói trên, khẩn trương thu hồi và báo cáo về Cục.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, tối 15/9, đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã đến trụ sở công ty này tại quận 11 để kiểm tra.

Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ gọi cửa, công ty đã không mở cửa nên việc kiểm tra phải hoãn lại cho đến sáng nay./.

