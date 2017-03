Công ty phá sản, giám đốc tính làm xe ôm

Nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Đê La Thành, Hà Nội, xưởng gỗ của anh Trần Văn Hoàng trở nên ngột ngạt hơn, không chỉ vì cái nắng 38 độ C của thời tiết, mà còn bởi những bộ bàn ghế tồn kho chất đống. Ngồi cạnh chiếc bàn làm việc nhỏ ở góc nhà, anh thẫn thờ cho phóng viên xem giấy yêu cầu phát mãi căn nhà cũng là khu xưởng sản xuất vì nợ quá hạn một năm.

Trước khi mở công ty kinh doanh gỗ, anh Hoàng từng là một thợ mộc có tiếng. Bố mẹ anh quê ở Hưng Yên, cũng nhờ nghề mộc mà mua được nhà đất tại Hà Nội và lo cho con một cuộc sống khá sung túc.

Doanh nghiệp phá sản, nhiều chủ công ty phải chuyển nghề khác để mưu sinh. Ảnh minh họa.

Sau khi kết hôn, có sẵn một số vốn và niềm đam mê với nghề mộc, anh Hoàng quyết định mở công ty riêng chuyên về sản xuất kinh doanh đồ gỗ. Thời điểm làm ăn phát đạt, xưởng gỗ của anh thu hút tới hàng chục công nhân từ các tỉnh.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2010 tới nay, do kinh tế khó khăn, việc làm ăn của công ty trở nên chật vật. "Hàng sản xuất ra chất đống ngày càng nhiều. Gần một năm nay tôi phải vay tiền từ người thân, bạn bè để trả nợ ngân hàng. Công ty tôi cũng đã ngưng 2 xưởng sản xuất gỗ bên Gia Lâm rồi", anh Hoàng tâm sự.

Điều khiến anh xót xa nhất là ngay đến cả căn nhà do bố mẹ để lại, giờ đây cũng sắp bị ngân hàng phát mãi. "Nhà bị mất, việc cũng không còn. Trong khi 3 đứa con tôi đều đang đi học, không biết rồi sẽ thế nào", vừa nói, anh vừa gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. "Chắc tôi làm xe ôm, có khách chở thì có tiền, thì ăn cơm ngon, không có khách thì ăn rau cháo qua ngày", anh Hoàng chia sẻ.

Không chỉ anh Hoàng, nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang điêu đứng do tình hình kinh tế khó khăn. Đến ngôi nhà "ổ chuột" của anh Bình ở gần Ngã Tư Sở, ít ai ngờ rằng anh từng là một vị giám đốc hào hoa, phóng túng, sở hữu đôi Camry và 2 ngôi nhà trong trung tâm Hà Nội.

Vốn là một cử nhân khoa Hóa, Đại học Tự nhiên Hà Nội, anh Bình quyết định chuyển tay ngang sang lĩnh vực may thời trang. Do có tài ăn nói và quan hệ tốt, công ty của anh nhanh chóng ký được nhiều hợp đồng may mặc với các đối tác lớn.

Nhưng gần 2 năm nay, việc ký hợp đồng khó khăn hơn, chuyện làm ăn của công ty anh cũng sa sút hẳn. "Bỏ thì thương, vương thì tội, nên tôi vẫn chấp nhận vay vốn ngân hàng để sản xuất cầm chừng. Ai dè, càng làm càng lỗ. Hết vốn, lợi nhuận làm ra chỉ đủ trả lãi ngân hàng, có đơn hàng lại không có vốn để thực hiện, thu không đủ bù chi... khiến doanh nghiệp rơi vào vòng luẩn quẩn", anh Bình tâm sự.



Khi tuyên bố phá sản, công ty anh Bình vẫn còn nợ tới vài chục tỷ đồng. Vì thế, anh phải bán cả 2 căn nhà ở nội thành và đôi Camry để trả nợ.



"Làm giám đốc nghe thì oai, chứ khổ lắm. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn để tính chuyện làm ăn. Nhưng người tính cũng không bằng trời tính. Tôi làm thật ăn thật, nhưng có tránh được bão khủng hoảng đâu", anh tâm sự.

Kinh tế khó khăn cùng chính sách thắt chặt tín dụng đã đẩy nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vào tình trạng khó khăn. Từ giữa năm 2011 đến nay, số lượng doanh nghiệp giải thể tăng đột biến. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, trong thời gian tới, con số này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh.

(Theo VTC News)

* Tên nhân vật đã được thay đổi.