Công ty Thực phẩm và Giải khát Việt Nam được minh oan

Chi cục ATVSTP TP.HCM vừa ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP số 87/QĐ-XPVPHC do phó chi cục trưởng Chi cục ATVSTP ký ban hành ngày 25-3 đối với địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Việt Nam. Điểm kinh doanh này do ông Nguyễn Mạnh Từ là người đại diện theo pháp luật.

Chi cục ATVSTP cho biết lý do hủy quyết định xử phạt hành chính là công ty này đã gửi công văn kèm các chứng từ giải trình việc trong kho của công ty có sản phẩm thịt cua tươi hết hạn sử dụng.

Sau khi xem xét so sánh hóa đơn chứng từ với hàng tồn kho, cơ quan chức năng đã xác định công ty có nhập 5 kg thịt cua tươi, ngày sản xuất 13-3-2016, hạn sử dụng 13-6-2016 do DNTN TM DV Gia Khang Phát cung cấp. Tuy nhiên, số thịt cua này chưa được đưa vào sử dụng chế biến thực phẩm. Do đó tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Trước đó, trong tháng 3, Chi cục ATVSTP kiểm tra cửa hàng Domino’s Pizza (quận 10) thuộc nhượng quyền của Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã niêm phong 25 gói (khoảng 5 kg) thịt cua, trên bao bì ghi ngày sản xuất 13-3-2013.

Với thông tin như vậy, số nguyên liệu trên đã hết hạn sử dụng. Vì vậy, Chi cục ATVSTP đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Việt Nam. Mặt khác, phía nhà cung cấp Gia Khang Phát cho biết đã đóng nhầm ngày sản xuất. Ngày sản xuất đúng là 13-3-2016 chứ không phải 13-3-2013.