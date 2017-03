Công ty Trung Quốc mua CP Việt Nam - Bài 3: Thao túng vẫn xử được

Cam kết không thay đổi chiến lược tại VN Tôi có theo dõi vụ mua bán này. Tập đoàn CP là công ty nước ngoài và niêm yết thị trường chứng khoán thế giới. Do đó việc mua bán là quyền của họ, ta không thể cấm hay can thiệp được. Tôi có đề nghị CP Việt Nam báo cáo liệu sau vụ mua bán này chiến lược có gì thay đổi không. Ban Tổng giám đốc CP Việt Nam cho biết Tập đoàn CP sẽ không thay đổi chiến lược và mục tiêu ở VN. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT DIỆP KỈNH TẦN Trong nước liên kết lại DN dẫn đầu thị trường cũng chỉ chiếm 10%. Do đó, mức độ tập trung (thao túng) thấp, mức độ cạnh tranh cao. Để giảm thiểu mức độ cạnh tranh khốc liệt đối với DN nhỏ, các DN này cần hợp tác với nhau để tồn tại và giữ vững thị phần. Cần khuyến khích mua bán, sát nhập đối với DN nhỏ trong lĩnh vực thức ăn gia súc. (Trích Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực kinh tế năm 2010) Giám sát chặt chẽ việc mua bán, sát nhập Trong Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực kinh tế năm 2010, Cục Quản lý cạnh tranh cho biết thời gian tới Cục sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động mua bán, sát nhập DN, đặc biệt là đối với các trường hợp có thị phần đạt và vượt ngưỡng 30%. Cục có thể điều tra nếu nhận được khiếu nại của bên thứ ba, hoặc tự điều tra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh.