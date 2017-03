Công ty Xăng dầu Hàng không thua kiện

Theo HĐXX, quyết định của Hội đồng Cạnh tranh quốc gia đối với Vinapco có đủ căn cứ pháp lý, đúng trình tự và thẩm quyền.

Trước đó, tháng 3-2008, Vinapco có thông báo đến hãng hàng không Jestar Pacific Airlines (JPA) để điều chỉnh mức phí cung ứng nhiên liệu nhưng không nhận được phản hồi. Ngày 1-4-2008, Vinapco đã tự ý ngừng cung cấp xăng máy bay cho JPA khiến một loạt chuyến bay của hãng này bị chậm giờ. Vinapco chỉ cung ứng xăng trở lại cho JPA khi có sự can thiệp từ Bộ Giao thông vận tải. Do đó, Hội đồng Cạnh tranh quốc gia đã ra quyết định xử phạt Vinapco 0,05% doanh thu tài chính năm 2007, tương đương 3,4 tỉ đồng và nộp phí xử lý vụ việc 100 triệu đồng. Theo Hội đồng Cạnh tranh quốc gia, Vinapco đã vi phạm Luật Cạnh tranh như áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng, lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng. Sau nhiều lần khiếu nại quyết định xử phạt trên, Vinapco đã khởi kiện ra Tòa Hành chính TAND TP Hà Nội.

HỒ LÂM