Co.op Mart ngưng bán lồng đèn nhựa Trung Quốc

“Chúng tôi chỉ bán các loại lồng đèn của các nhà sản xuất trong nước như Thái Bình, Thịnh Vượng” - ông Nhân nói. Do là hàng thời vụ nên số lượng lồng đèn bán tại hệ thống siêu thị này không nhiều.





Theo MỸ DUNG (TTO)



Hai mẫu lồng đèn nhựa Trung Quốc được kiểm nghiệm trong vụ “Lồng đèn nhựa Trung Quốc có chất gây ung thư” mà báo chí đăng ngày 22-9 được mua ngẫu nhiên. Mẫu lồng đèn con chuồn chuồn với mức phát hiện kim loại độc hại cadimi (Cd) đến 7.390 microgram/kg được mua tại siêu thị Co.op Mart BMC (đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM) do cơ sở Hồng Phát (166 Chu Văn An, P.2, Q.6) phân phối và Công ty TNHH TM Lê Trí (Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.1) nhập khẩu.Mẫu lồng đèn hình con chim ghi sai thành phần các loại nhựa được mua ở tiệm Hồng Phát (đường Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú) do Công ty TNHH XNK Điện Phong (153 Bãi Sậy, P.4, Q.6) nhập khẩu và Công ty TNHH Kiến Hoa (P.9, Q.11) phân phối.Trên các mẫu lồng đèn này đều có in tem chứng nhận hợp quy chuẩn của Quacert, một trung tâm chứng nhận phù hợp thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học - công nghệ).Tuy nhiên chiều 24-9, khi làm việc với văn phòng đại diện phía Nam của Quacert, đơn vị này cho biết bộ phận phía Nam chỉ nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp và chuyển ra phía Bắc chứng nhận. Vì thế đơn vị này vẫn chưa thể trả lời tem chứng nhận hợp quy chuẩn của hai mẫu lồng đèn nói trên là thật hay giả.Trong khi đó cơ sở Hồng Phát, đơn vị phân phối mẫu lồng đèn có nhiễm Cd đến 7.390 microgram/kg, từ chối trả lời và đưa ra các hồ sơ liên quan đến việc phân phối, nhập khẩu và hồ sơ tem chứng nhận hợp chuẩn từ Quacert với lý do “lãnh đạo đi công tác”.