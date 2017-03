Cột điện... “đẻ trứng vàng” !

Chuyện khúc mắc xung quanh cái cột điện tưởng là nhỏ mà 2 "ông lớn" VNPT và EVN tranh cãi suốt từ tháng 9-2008 tới giờ vẫn chưa có hồi kết. Bất đồng quan điểm bắt đầu nảy sinh sau khi EVN đưa ra giá mới trong việc thuê cột điện để treo cáp tăng đột biến từ 4 tới 8 lần so với mức giá cũ. Còn VNPT thì lập dự toán, tính chi phí để đưa ra kết luận mức giá EVN đưa ra là cực kỳ vô lý.

Cũng sẽ là một trong những "nạn nhân" của việc tăng giá thuê cột, Tập đoàn Viettel hoàn toàn ủng hộ quan điểm của VNPT và cho biết nếu tự xây dựng cột thì so với giá thuê của EVN sẽ rẻ hơn 3-4 lần...

Những cái cột điện bỗng nhiên được "mở mặt mở mày".

Bình thường, nhìn những cái cột điện oằn lưng cõng hàng búi dây lòng thòng như mạng nhện trên mình, trông thật là đáng thương. Tuy nhiên đó lại chính là những "con gà đẻ trứng vàng".

Theo công bố của EVN, riêng trong năm 2008, số tiền cho thuê cột mà tập đoàn thu về là 81 tỷ đồng. Vì tốn tiền thuê, lại tốn thời gian làm thủ tục nên nhiều khi không ít loại cáp được chăng "chui" lên cột điện.

Thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, mạng lưới dây, cáp mỗi ngày thêm rộng, nhu cầu mỗi ngày thêm lớn... và những chiếc cột điện thì ngày càng mệt mỏi vì quá tải. Từ đó, sự mất an toàn cho người dân về những mối hiểm họa lơ lửng treo trên không ngày càng lớn hơn. Đếm lại sơ sơ, năm nào cũng có dăm trường hợp tử vong do những cột điện không an toàn...

Tóm lại, ban đầu mỗi cây cột điện trồng ra mục đích đầu tiên là để đưa nguồn ánh sáng đến các hộ gia đình, đơn vị, xí nghiệp. Nhưng rồi nay những chiếc cột điện còn có thêm chức năng "dịch vụ", mà số tiền thu được đâu có nhỏ...

Vậy nhưng, nếu không có chuyện ồn ào vừa rồi, thì nhiều người cũng không rõ những chiếc cột đó là của ngành nào quản lý. Trong khi trên địa bàn thành phố còn vô số những cột xuống cấp, nghiêng ngửa như biểu diễn xiếc. Cột ba bốn thế hệ, từ cổ điển đến hiện đại nằm trên cùng tuyến phố, thậm chí cùng một điểm như để khoe "thành tích" thời gian tồn tại...

Ấy vậy mà người ta cứ thản nhiên đưa ra các mức giá cho việc thu phí khi chăng dây lên cột điện, nhưng trách nhiệm đằng sau (tức việc quản lý) thì hầu như chẳng đề cập gì.

Đúng là cột điện... "đẻ trứng vàng", nhưng hệ thống cột điện hiện nay là do EVN quản lý, đâu phải ai thích trồng là được. Nhiều người nhìn vậy mà ví von chuyện độc quyền, nghe nặng nề quá... chẳng qua đó là trách nhiệm quản lý được giao! Tuy nhiên, không phải ai cũng được quyền quản lý "con gà đẻ trứng vàng".

Với người dân, chuyện ai quản lý, rồi giá cả các ngành "bắt tay" nhau thống nhất thế nào... cũng nghe để đấy thôi. Chuyện là ở chỗ, không thể bắt người dân gánh chịu thêm các loại cước phí (như viễn thông, truyền hình cáp, internet...) khi giá thuê cột tăng.

Và nữa, để có một đô thị văn minh, hiện đại thì những cái cột điện được trồng cũng phải nằm trong một quy hoạch có văn hóa và bảo đảm được sự an toàn cần thiết tại những khu vực công cộng.

Theo Hoàng Thu Vân (Hà Nội Mới)