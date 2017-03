CPI cả nước tháng 9 tăng nhẹ

Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng một năm qua. Tính chung từ đầu năm, CPI đã tăng 16,63%. Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 8, Chính phủ cho biết sẽ cố gắng giữ mức lạm phát năm nay ở mức 18%.

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa, có chín nhóm chỉ số giá tăng so với tháng trước và hai nhóm có chỉ số giảm (giao thông giảm 0,24%, bưu chính viễn thông giảm 0,07%). Tháng 9 gắn với sự kiện khai giảng năm học mới nên nhóm giáo dục có chỉ số giá tăng cao nhất so với tháng trước ở mức 8,62%. Đây cũng là tác nhân chính gây tăng giá trong tháng này. Ngoài ra, tháng 9 cũng đánh dấu mức giảm nhiệt CPI so với tháng trước đó ở một số địa phương như Hà Nội tăng 0,2%; TP.HCM tăng 0,88%; Đà Nẵng tăng 0,77%; Cần Thơ tăng 0,06%,…

TRÀ PHƯƠNG