CPI: Đó là bữa ăn hằng ngày của dân

Bốn nhóm hàng và dịch vụ tiếp tục tăng Theo dự báo của Sở Công thương TP.HCM, bốn nhóm hàng và dịch vụ sẽ tiếp tục giữ xu hướng tăng giá trong tháng 7 gồm: - Nhóm ăn uống ngoài gia đình: Do người dân ở các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội có xu hướng đi ăn uống bên ngoài ngày càng nhiều, nhất là trong những tháng hè. - Nhóm nhà ở: Qua số liệu thống kê hằng năm, từ tháng 5 đến tháng 8, lượng học sinh, sinh viên, người nhà của thí sinh từ các tỉnh đổ về các thành phố làm việc và học tập tăng rất cao. Đây là lý do khiến cho giá thuê nhà tiếp tục tăng. - Nhóm văn hóa giải trí và du lịch: Trong những tháng hè, nhóm dịch vụ giải trí thường tăng giá. - Nhóm xăng dầu: Trong tháng 6, mặt hàng này hai lần giảm giá. Do đó vẫn tác động đến giá trong tháng 7 có thể giảm trong tháng 7.