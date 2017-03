CPI giảm kỷ lục, sức mua không tăng

Ngày 24-12, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12. Theo đó, CPI tháng cuối năm giảm 0,24% so với tháng 11, đưa CPI cả năm 2014 là 1,84%. Đây là mức lạm phát thấp nhất trong hơn 10 năm qua của Việt Nam.

Người dân giảm mua hàng

Theo cơ quan thống kê, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tổng hợp tính vào rổ CPI so với tháng trước đã có hai nhóm chỉ số giá giảm, đó là nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,99%, giao thông giảm 3,09%. Bốn nhóm tăng nhẹ gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,08%; thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục đều tăng 0,03%; văn hóa, thể thao và du lịch tăng 0,07%. Nguyên nhân CPI tháng 12 giảm chủ yếu bắt nguồn từ hai đợt giảm giá vào ngày 22-11 và 6-12 khiến giá xăng giảm 1.460 đồng/lít, giá dầu diesel giảm 830 đồng/lít làm cho nhóm giao thông giảm 3,09%. Ngoài ra, giá gas trong nước giảm 13.000 đồng/bình từ ngày 1-12 càng góp phần cho CPI tháng 12 giảm hơn so với tháng trước.

Theo bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ phó Vụ Thống kê Giá (Tổng cục Thống kê), ngoài CPI tăng thấp do giá xăng dầu giảm còn xuất phát từ nguyên nhân người dân thay đổi thói quen mua sắm, tích trữ hàng hóa dịp cuối năm như trước khiến cho giá cả hàng hóa không thể tăng vọt vào thời điểm này.

Bà Ngọc cho rằng khi CPI tăng thấp và ổn định, Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, giảm lãi suất cho vay, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu vào, giảm giá thành, kích thích sức mua tăng. Từ đó tạo hiệu ứng tốt cho nền kinh tế như một hình thức kích thích sản xuất và kích cầu tiêu dùng.

Lạm phát thấp do cầu yếu, dễ bị giảm phát

Tuy nhiên, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng CPI thấp là điều đáng lo nhiều hơn mừng. Mức lạm phát 5%-6% là hợp lý và thể hiện nền kinh tế bình thường. Thế nhưng lạm phát thấp thể hiện sức cầu yếu, theo thống kê hiện có gần 65.000 doanh nghiệp (DN) phá sản, cao hơn so với năm ngoái; hàng tồn kho nhiều, siêu thị không bán được hàng, tổng mức bán lẻ giảm mạnh. Điều này thể hiện trong hai tháng qua sức mua chỉ tăng 5% so với thời kỳ đỉnh điểm lên đến 10%-12%. “70% lạm phát thấp là do cầu yếu chứ không phải do điều hành chính sách. Nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến giảm phát. Với tình hình này, trong năm 2015, nền kinh tế còn khó khăn nhiều, dự kiến chỉ số giá chỉ dao động 3%-4%” - ông Phú nhận định.

Theo ông Phú, với tình hình lạm phát thấp như hiện nay, mặt bằng lãi suất cần được điều chỉnh để tháo gỡ cho DN. Bởi các DN vẫn đang chịu mức lãi suất cho vay 8%-10%/năm trong khi lãi suất huy động chỉ ở mức 4,8%-5%/năm.

Tuy nhiên, ở góc độ khác, ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội DN vừa và nhỏ, cho rằng lạm phát thấp chưa có gì đáng ngại cho nền kinh tế, lạm phát giảm nhưng GDP vẫn tăng chứng tỏ nền kinh tế đang phát triển phục hồi. Điều này thể hiện nền kinh tế không suy giảm và không rơi vào giảm phát.

Theo ông Kiêm, lạm phát giai đoạn này không như lạm phát trước đây. Trước đây là lạm phát tiền - hàng còn bây giờ là lạm phát dòng vốn. “Tín dụng có tăng nhưng DN đang ít vốn, thiếu vốn và nếu không sử dụng không đúng mục đích hiệu quả thì nó càng làm kinh tế chìm xuống, tụt hậu chứ không phải đi lên” - ông Kiêm cảnh báo.