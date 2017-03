CPI Hà Nội và TP.HCM tăng nhẹ

Các nhóm hàng có mức tăng giá cao là giao thông bưu chính viễn thông (tăng 2,08%), nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng (tăng 1,37%), nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình (tăng 1,17%).

Theo Chi cục Thống kê TP Hà Nội, CPI tháng 5 tại Hà Nội tăng 0,24% so tháng 4 và tăng 12,91% so cùng kỳ năm 2008. Tháng 5, ngoại trừ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,25%, nhóm giáo dục giữ nguyên chỉ số tiêu dùng so với tháng trước thì các nhóm hàng hóa khác đều tăng nhẹ. Trong đó, tăng cao nhất là nhóm giao thông bưu chính viễn thông với mức tăng 2,31%.

Theo Cục Thống kê, trong tháng 5, sức mua bán tăng mạnh tại các siêu thị, trung tâm thương mại... do có nhiều hình thức khuyến mãi phong phú. Mặt khác, tháng này là tháng có các ngày lễ lớn 30-4 và 1-5 nên lượng hàng bán ra cũng đạt khá.