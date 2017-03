CPI nhóm thực phẩm tăng cao nhất trong tháng 6

Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,33%. Trong đó, thực phẩm tăng 0,43% do giá rau tăng cao vì mưa nhiều, nguồn cung hạn chế nhất là từ Đà Lạt, người tiêu dùng thì ngại hàng Trung Quốc nên chuyển sang hàng trong nước để an toàn hơn, kéo nhu cầu tiêu dùng và giá rau trong nước tăng lên. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,27%, trong đó bia hơi tăng 2,97%, bia chai tăng 1,51%. Giá bia tăng một phần do tác động từ việc tăng thêm 5% thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này từ tháng 1-2013.

Bốn nhóm giảm gồm nhà ở, điện, nước, chất đốt vật liệu xây dựng giảm 0,36%, giao thông 0,18%, bưu chính viễn thông 0,21%, hàng hóa và dịch vụ khác 0,13%. Các nhóm còn lại không biến động.

TÚ UYÊN