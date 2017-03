CPI sáu tháng đầu tăng 2,4%, thấp nhất kể từ 2003

Theo đó, chỉ số CPI tháng 6 tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 6,69% so với cùng kỳ năm 2012. Tính ra CPI sáu tháng đầu năm chỉ tăng 2,4% và tăng 6,73% so với sáu tháng đầu năm 2012. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2003 đến nay.

Trong các nhóm hàng được tính CPI, nhóm hàng may mặc, giày dép, mũ nón có chỉ số giá tăng cao nhất nhưng cũng chỉ 0,42%. Kế đến là nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,40%. Nhóm thuốc lá, đồ uống cùng nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng ở mức 0,32% và 0,33%. Các nhóm hàng còn lại hầu hết tăng chưa đầy 0,1%. Trong đó, ba nhóm hàng có chỉ số giá giảm là hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống, giao thông và bưu chính viễn thông.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, với chiều hướng như trong sáu tháng đầu năm, CPI cả năm chỉ tăng từ 5% đến 6%, thấp hơn mục tiêu của Quốc hội đề ra.

T.HẰNG