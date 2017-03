CPI sẽ tăng do học phí tăng

Phở, bún tươi: Siêu thị phải cam kết chất lượng Những thông tin về phở, bún tươi không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vừa qua đã gây nhiều hoang mang cho người tiêu dùng, sức mua các loại thực phẩm này tại chợ truyền thống giảm mạnh. Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Y tế kiểm tra các cơ sở bún, phở tươi đảm bảo chất lượng (có bao bì, nhãn mác, có hạn sử dụng) để đưa vào hệ thống siêu thị phân phối. Sở cũng yêu cầu hệ thống siêu thị cam kết kiểm tra chất lượng đầu vào thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Tới đây cũng sẽ kết nối cơ sở sản xuất với các tiểu thương tại chợ truyền thống để đưa các sản phẩm phở, bún tươi đảm bảo chất lượng. Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Y tế để hình thành các chuỗi chợ an toàn thực phẩm để người dân yên tâm hơn khi mua hàng. Bà LÊ NGỌC ĐÀO, Phó Giám đốc Sở Công Thương Các bệnh viện sẽ không thiếu thuốc Việc đấu thầu thuốc tại TP và trên cả nước đều bị chậm trễ do bất cập là ngành y vẫn phải sử dụng chung Luật Đấu thầu với ngành xây dựng. Vừa rồi Đoàn đại biểu QH TP đã làm việc với các sở, ngành liên quan và thống nhất sẽ kiến nghị sửa đổi Luật Đấu thầu theo hướng có một chương riêng dành cho việc đấu thầu thuốc. Trong khi chờ kết quả đấu thầu thuốc của năm 2013, Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện sử dụng kết quả đấu thầu của một số bệnh viện đã có kết quả và được Bộ Y tế phê duyệt (như BV Chợ Rẫy, Bạch Mai, Trung ương Huế) và áp dụng phù hợp với thực tế tại địa phương. Sở Y tế đã làm việc với 190 DN về khả năng sản xuất và cung ứng thuốc cho các bệnh viện tại TP. Chúng tôi cũng làm việc với các bệnh viện và lãnh đạo các đơn vị này đều đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện trong TP. Ông NGUYỄN TẤN BỈNH, Giám đốc Sở Y tế