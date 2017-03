CPI tháng 1 tăng 0,69%

Đây là mức tăng thấp nhất của tháng cận tết từ năm 2009 đến nay. Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng có 10/11 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước. Duy nhất chỉ có nhóm bưu chính viễn thông không thay đổi giá.

Nhóm hàng tăng mạnh nhất là giao thông với mức tăng 1,22% so với tháng trước. Tiếp đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng 1,02%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,89%... Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân CPI cả nước có mức tăng thấp là do người dân ngày một thắt chặt tiêu dùng. Tại các siêu thị, sức mua đến nay vẫn chưa được hồi phục như mọi năm.

MAI PHƯƠNG