CPI tháng 10 của cả nước tăng 1,05%

Tuy thấp hơn mức tăng 1,31% của tháng 9 nhưng so với cùng kỳ các năm, đây là mức CPI tăng cao nhất trong vòng 15 năm qua.

VND mất giá so với USD và giá vàng tăng vọt đã tác động trực tiếp đến giá các mặt hàng nhập khẩu. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,04% do nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở cuối năm của người dân tăng cao. Riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng rất cao là 1,32%. Với quyền số chiếm gần 40% trong rổ hàng hóa tính CPI, nhóm này đã đóng góp vào mức tăng chỉ số chung tới 0,53%, tức khoảng 50% mức lạm phát tháng 10. Trong đó, giá gạo tăng và một số mặt hàng thực phẩm như thịt heo, thịt gà, rau xanh… ở một số địa phương có sức tiêu thụ lớn, dẫn đến CPI nhóm lương thực tăng tới 1,89%; thực phẩm tăng 1,22% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,03%. Tuy vậy, nhóm tăng mạnh nhất vẫn tiếp tục là giáo dục. Chỉ còn chưa đầy 20 tỉnh, thành phố áp mức tăng học phí từ tháng này nhưng mức tăng rất lớn, có nơi gấp 5-6 lần, đã đẩy giá nhóm này tăng 3,9%. Trong khi đó, chỉ số giá vàng tháng 10 tăng 7,87% và chỉ số giá USD tăng 0,6% so với tháng 9.

Với mức tăng 10 tháng là 7,58%, sức ép kìm giá trong hai tháng cuối năm là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh tỉ giá USD và giá vàng tiếp tục tăng. Nếu không kìm giá tốt, nguy cơ lạm phát ở hai con số là rất cao.

T.HẢI