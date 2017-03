CPI tháng 2 của cả nước tăng 2,09%

Theo Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả (Tổng cục Thống kê), mức tăng này không có gì là bất thường so với những năm trước đây. Nguyên nhân chính cho sự tăng giá của tháng 2 là do tháng có tết Nguyên đán cộng với sức mua tăng do việc điều chỉnh lương của khối doanh nghiệp và tiền thưởng tết của người lao động. Chính vì vậy, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn là nhóm tăng cao nhất với mức tăng 3,65%. Đứng sau mức tăng của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống là mức tăng của hai nhóm đồ uống, thuốc lá (tăng 2,14%) và nhóm may mặc, mũ nón, giày dép (tăng 1,38%). Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,83% do chi phí đầu vào tăng khiến giá xi măng tăng khoảng 60.000 đồng/kg và sắt thép tăng khoảng 1.000-2.000 đồng/kg…

L.THANH