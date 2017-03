CPI tháng 4 ảnh hưởng nhiều bởi giá điện, xăng dầu

Theo đó, CPI tháng này tăng 0,14% so với tháng 3 và tăng 0,04% so với cuối năm 2014.

Trong tháng 4, nhóm có chỉ số giá tăng mạnh nhất là giao thông, tăng 2,47% so với tháng 3; nguyên nhân chủ yếu do đợt điều chỉnh giá xăng dầu ngày 11-3. Bên cạnh đó, nhóm chỉ số nhà ở, chất đốt, điện, nước và vật liệu xây dựng cũng tăng so với tháng 3 với mức 0,84%, nguyên nhân xuất phát từ việc điều chỉnh giá điện tăng bình quân 7,5% từ ngày 16-3.

TRÀ PHƯƠNG