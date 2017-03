CPI tháng 8 chỉ tăng 0,22%

Sau tám tháng, CPI cả nước mới chỉ tăng 1,84%, thấp nhất trong vòng năm năm qua.

Theo các chuyên gia thống kê, CPI tháng 8 ít chịu tác động từ các yếu tố phi thị trường (y tế, giáo dục…), rất khác với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, hàng ăn và dịch vụ ăn uống là nhóm có mức tăng mạnh nhất so với tháng trước: tăng 0,45%, trong đó lương thực tăng 0,45%, thực phẩm tăng 0,54% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,16%. Tăng giá cao thứ hai là nhóm may mặc, mũ nón, giày dép ở mức 0,32%. Ở chiều ngược lại, chỉ số giá nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước và chất đốt giảm 0,31% so với tháng trước. Nhóm giao thông cũng giảm nhẹ 0,02%.

TX