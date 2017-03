CPI tháng 8 của Hà Nội lại tăng nhẹ

Trong tháng 8, các nhóm hàng đều có chỉ số giá tăng nhẹ với mức tăng từ 0,06% đến 0,79%. Dẫn đầu là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tiếp theo là nhóm giao thông và may mặc, mũ nón, giày dép. Riêng hai nhóm nhà ở-điện nước-chất đốt và bưu chính lại giảm so với tháng trước. Đáng chú ý, nhóm bưu chính viễn thông giảm mạnh tới 4,71% do giá cước giảm.

Đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ số CPI của Hà Nội tăng trong khi chỉ số CPI của TP.HCM giảm. Điều này cho thấy chương trình bình ổn giá tại TP.HCM phát huy tác dụng hơn so với Hà Nội.

HẢI HÀ