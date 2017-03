CPI tháng 9 của TP.HCM tăng 0,97%

Như vậy, sau hai tháng liên tục giảm ở mức 0,09% và 0,25% vào các tháng 7 và 8, CPI đã quay đầu tăng giá khá mạnh. Điều này không nằm ngoài dự báo của giới chuyên môn: Nhiều mặt hàng sẽ tăng giá do chịu sự tác động của việc điều chỉnh tỉ giá VND/USD vào trung tuần tháng 8. Tuy nhiên, việc tăng giá khá cao vào đúng tháng thấp điểm nhất trong năm lại trở thành vấn đề đáng quan tâm của giới chuyên môn.

Tăng cao chót vót là nhóm giáo dục với mức tăng đến 5,57%, tiếp đến là nhóm văn hóa, giải trí - du lịch và nhóm giao thông tăng lần lượt mức tăng (1,51% và 1,13%). Tiếp đến là nhóm dịch vụ ăn uống tăng 0,93%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,4%, nhà ở, điện nước - chất đốt - vật liệu xây dựng tăng 0,51%. Các nhóm còn lại tăng nhẹ dưới 0,4%.

Đáng lưu ý là nhóm hàng ăn sau khi giảm nhẹ ở tháng 8 (-0,13%) đã tăng lên 0,93% trong tháng 9. Trong đó, nhóm lương thực tăng 1,62%, thực phẩm tăng 1,18%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,22%.

Cục Thống kê Hà Nội cũng vừa công bố CPI tháng 9 tăng 0,96%. Ngoại trừ nhóm bưu chính-viễn thông giữ nguyên so với tháng trước thì toàn bộ 10 nhóm hàng còn lại đều tăng. Trong khi các nhóm hàng hóa có mức tăng nhẹ, dao động dưới 1% thì riêng nhóm giáo dục tăng mạnh tới 7,17% so với tháng trước. Chín tháng đầu năm nay tăng tới 9,05% so với cùng kỳ năm 2009. Tốc độ tăng giá bình quân mỗi tháng là 0,71%.

THANH HẢI