Cứ 24 người sẽ có một giám đốc, được không?

Trước buổi gặp này, TP từng có buổi gặp DN vào tháng 3 vừa qua, ghi nhận được 112 ý kiến góp ý về thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh.





Nhiều DN cũng góp ý thẳng thắn với nhiều nội dung trong dự thảo.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TP.HCM, cho rằng: “Mục tiêu có 500.000 DN tại TP.HCM vào năm 2020 là mơ hồ và khó thực hiện. Tính ra cứ 4 gia đình có một gia đình kinh doanh, đây là cực kỳ không hợp lý”.

Theo cách tính của TP thì trên thế giới cứ 20 dân lại có một DN. Với TP.HCM, đến năm 2020 có khoảng 12 triệu dân, sẽ có 500.000 DN, tương ứng cứ 24 người dân có một DN, một giám đốc.

Ông Anh phân tích: “Nhận định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa qua là càng ngày các DN càng “li ti” trên vốn và doanh thu. Li ti luôn chứ không chỉ nhỏ và vừa nữa. Lẽ ra, càng ngày càng phải lớn lên, hợp lực lại chứ! Theo quan điểm tôi, không nên đặt mục tiêu thế này, mà đặt mục tiêu những DN đang hoạt động phải lớn mạnh lên”.

Góp ý cho kế hoạch hỗ trợ và phát triển DN, ông Anh cho biết rất tán đồng chính quyền điện tử. Ông kể lại câu chuyện chậm trễ của mình. “Sự liên thông của các sở với nhau và các sở với các quận, huyện là rất lâu, rất dài. Tôi cần văn bản ở một sở, theo quy trình thì cần 5 ngày thôi, nhưng lại dính đến xin ý kiến quận, huyện. Sở làm nhanh, mất 5 ngày ra văn bản, gửi đi. Văn bản chạy từ sở về quận, huyện là 1 tuần lễ. Huyện cũng tích cực xử lý lắm, 1 tuần sau huyện ra văn bản. Văn bản này mất một tuần đi theo đường công văn mới lên đến Sở. Sở nhận xong, mất một tuần để ra văn bản nữa... Không ách tắc, vướng mắc gì cả nhưng chạy đi chạy về kiểu văn thư như thế, tôi mất 5 tuần!”.



Ông Nguyễn Quốc Anh phát biểu. Ảnh: Quỳnh Như



Ông cũng kiến nghị TP cần có chỉ đạo ổn định về chính sách, về quy định, để DN yên tâm mà làm ăn. “Lâu lâu có văn bản mới, chúng tôi lại mất ăn, mất ngủ. Tôi nhập than đen từ rất lâu rồi, bỗng một hôm hải quan bảo tôi là nhập than đen thì phải có kiểm tra chuyên ngành đó nhé. Lâu lâu nghe ngành thuế thông báo muốn hoàn thuế thì phải có giấy thế này, thế kia. Tâm lý DN rất bất an, không yên tâm sản xuất”, ông Anh chia sẻ.

Trong dự thảo kế hoạch hỗ trợ và phát triển DN, bà Trần Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP, trình bày mục tiêu đến năm 2020, có ít nhất 500.000 DN hoạt động tại TP.HCM, tương ứng dân số 12 triệu người. Để đạt mục tiêu này, các UBND quận, huyện sẽ phối hợp rà soát các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện để khuyến khích và hỗ trợ chuyển đổi lên thành DN; 100% các quận, huyện và 80% các sở ngành ứng dụng công nghệ thông tin...