Cú hích cho hàng Việt từ chuyến thăm của Tổng thống Obama

Cùng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chuẩn bị được hai nước thông qua, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, xuất khẩu cho các doanh nghiệp (DN) hai nước.

Đó là nhận định của TS Võ Trí Thành (ảnh), nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.

Những con số ấn tượng

. Phóng viên: Thưa ông, có ý kiến nhận định cùng với TPP, chuyến thăm của Tổng thống Obama là cú hích thương mại và đầu tư đối với Việt Nam (VN)?





+ TS Võ Trí Thành: Chúng ta biết rằng VN và Mỹ là hai thành viên tích cực của TPP. Đặc biệt, việc ký kết những biên bản ghi nhớ, những cam kết về hợp tác kinh tế trong chuyến thăm này là kết quả của nỗ lực hai bên trong nhiều năm qua, trong đó có việc thúc đẩy TPP. Điều đó cũng chứng tỏ niềm tin vào cải cách của VN đang gia tăng. Thực tế là đã có nhiều tập đoàn lớn của Mỹ tìm hiểu và tiếp tục đầu tư vào nước ta. Không phải ngẫu nhiên mà Đại sứ Mỹ Ted Osius nói rằng: “Trong tương lai nhìn thấy được, Mỹ sẽ trở thành nhà đầu tư số một tại VN”.

. Ông nhận định gì về thương mại hai nước trong thời gian qua?

+ Thương mại đã thực sự trở thành điểm sáng nổi bật trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Đến năm 2015 kim ngạch thương mại đạt trên 41 tỉ USD, tức là tăng tới 27 lần so với kim ngạch năm 2001. Riêng với xuất khẩu dệt may, năm ngoái giá trị xuất khẩu của nước ta được 27 tỉ USD thì trong đó gần 50% là xuất khẩu sang Mỹ. Nhiều chuyên gia ước tính khi TPP có hiệu lực, đến năm 2020 xuất khẩu dệt may có thể lên tới 50 tỉ USD.

Đây là những con số ấn tượng. Đến nay Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu số một của VN.





Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Công ty dầu khí Murphy của Mỹ ký biên bản ghi nhớ hợp tác về dầu khí, năng lượng... vào ngày 24-5. Ảnh: HOÀNG SANG

Còn nhiều dư địa cho hàng Việt

. Ông vừa đề cập đến xuất khẩu của nước ta vào Mỹ. Theo ông, sau chuyến thăm của Tổng thống Obama, triển vọng xuất khẩu của hàng hóa VN vào Mỹ sẽ như thế nào?

+ Chuyến thăm này cùng với những triển vọng của TPP thì cả VN và Mỹ đều được hưởng lợi. Thời gian qua nhiều mặt hàng của VN như dệt may, giày dép, thủy sản… đã xuất khẩu nhiều vào Mỹ. Nhưng Mỹ là thị trường lớn, còn nhiều dư địa để hàng Việt tiếp tục xuất khẩu mạnh vào thị trường này.

Bên cạnh đó, chúng ta có nhu cầu lớn về máy móc, thiết bị, nguyên liệu. Do vậy hy vọng chúng ta sẽ nhập khẩu được máy móc, thiết bị, nguyên liệu sản xuất từ Mỹ để qua đó có thể tiếp cận và sử dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường. Đồng thời hy vọng các chuỗi sản xuất lớn của Mỹ cũng sẽ tìm đến VN như một địa điểm sản xuất quan trọng của họ. Từ đây chúng ta cũng kỳ vọng DN Việt sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

. Vậy DN VN cần làm gì để có thể tận dụng tốt các cơ hội hợp tác với Mỹ sau những sự kiện lớn này, thưa ông?

+ Trước hết các DN Việt cần tiệm cận không ngừng chuỗi giá trị cao hơn. Đặc biệt các nhà sản xuất, xuất khẩu phải chú ý đến việc nâng cao trình độ cũng như đảm bảo lợi ích của người lao động, bảo vệ môi trường. Đây là những vấn đề cốt lõi của TPP.

Ở đây cần phải nhắc lại, việc bảo vệ môi trường cũng là giúp các DN Việt tiếp cận tốt hơn nữa tới các thị trường lớn như Mỹ, từ đó tạo ra cú hích lớn cho quan hệ thương mại và đầu tư giữa VN-Mỹ. Tất nhiên các DN cũng cần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm…

. Xin cám ơn ông.