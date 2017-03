Cửa hàng tạp hóa bán 32 mặt hàng giả

Đoàn kiểm tra còn phát hiện chủ cửa hàng trên, bà Ngô Thị Bé, có dấu hiệu tổ chức sản xuất hàng giả. Cụ thể, tại nhà bà Bé có chứa nhiều vật dụng như máy ép nhựa, máy đóng gói, 21 can nhựa loại 20 lít (trong đó còn một can chứa dung dịch giống dầu gội), khung in lụa và hàng chục kg bao bì giả các sản phẩm: Kotex, Xmen…

Toàn bộ lượng hàng trên khoảng 3 tấn không có hóa đơn chứng từ được đội quản lý thị trường 12B tạm giữ. Uớc tính giá trị của tang vật khoảng 200 triệu đồng.

Theo QUANG KHẢI (TTO)