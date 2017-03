Cửa hàng vàng kén chọn khách

Người dân và cửa hàng đang trong thế thận trọng khi giá vàng

bật lên cao, tiến sát 40 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Tuệ Minh.

Theo Lệ Chi - Tuệ Minh (VNE)



Sẵn tiền mặt trả khách, song tại một số điểm kinh doanh tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhân viên đã từ chối mua vàng ngoài (không phải vàng do đơn vị này sản xuất, kinh doanh). Chị Hoa, đứng quầy giao dịch của cửa hàng Bảo Tín Minh Châu lý giải mua vàng thương hiệu khác phải mất thêm công thẩm định tuổi vàng, vì vậy đơn vị này chủ trương không mua dù có nhiều người mang đến bán.Chị Đỗ Thu Nga ở Yên Phụ (Hà Nội), một khách hàng đến bán vàng tại đây trưa nay kể, trong số hơn 5 lượng vàng chị mang đến bán có một số nhẫn của mẹ chồng không phải vàng của Bảo Tín Minh Châu nên nhân viên tại đây kiên quyết từ chối, ngay cả khi chị chấp nhận phân kim nhẫn để kiểm tra tuổi, chất lượng.Giá vàng bật cao nhất từ trước đến nay, song lượng khách thực sự giao dịch mua bán tại các cửa hàng không nhiều dù vẫn kéo nườm nượp đến thăm dò giá.Từ khoảng 9h30 sáng, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phố Trần Nhân Tông đã rộn ràng. Nhiều tiệm phải tăng cường chỗ giữ xe cho khách. Anh Tiến, tổ trưởng tổ bảo vệ của Bảo Tín Minh Châu cho biết, từ lúc hơn 9h sáng, khách đến đông đến mức anh phải điều động nhân viên hướng dẫn khách gửi xe tại bãi gửi ở phố Triệu Việt Vương. Tuy nhiên, theo anh, khách đến đông so với mọi ngày, nhưng giao dịch diễn ra khá nhanh chóng và không kéo dài như những ngày trước.Đại diện các điểm kinh doanh lớn sáng nay xác nhận giao dịch đang chững dù giá ngày càng tăng cao. Ông Trần Nhật Nam, phụ trách kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu nhận định, trong ngày hôm nay, đơn vị này thu mua được lượng vàng không đáng kể. Tỷ lệ mua bán cũng cân bằng thay vì xu hướng bán ra khi thấy giá vàng cao vọt."Về cơ bản, người đầu tư đã bắt đầu có người có tâm lý thăm dò giá. Người muốn bán vẫn sợ giá còn cao nữa trong khi người mua vào nghi ngại giá sẽ tiếp tục giảm và mua vào với giá ở thời điểm này là dại", ông Nam nói.Bà Trần Như My, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cho hay, trong buổi sáng nay, giao dịch tại hệ thống ở miền Bắc đạt khoảng 1.600 lượng, thấp nhất kể từ khi giá tăng lên trên 38,5 triệu đồng. Tuần trước, trung bình mỗi buổi sáng DOJI mua bán khoảng 2.000 lượng.Ghi nhận của PV ở TP HCM trong ngày hôm nay, do giá biến động quá nhanh khiến người dân và nhà đầu tư cũng trở nên dè chừng.Chị Nga, chủ hiệu vàng trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 cho biết, sáng nay hầu như không mua bán gì. Vì vừa báo giá với khách 39,70 triệu đồng một lượng, lát sau vàng đã vọt lên 39,84 triệu đồng. "Bản thân mình còn không biết diễn biến giá sẽ như thế nào, bảo khách làm sao dám mua bán lúc này. Nguyên ngày nay chỉ mối việc ngồi đổi bảng giá", chị nói.Trong khi đó, chủ hiệu vàng gần chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh kể, từ sáng đến chiều, người dân cũng có ra vào cửa hiệu, nhưng chủ yếu là để thăm dò giá chứ không mấy ai mua bán vàng.Tương tự, ông Nguyễn Công Tường, Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cũng cho hay, từ sáng đến trưa, lượng khách mua bán không nhiều. Theo ông, nguyên nhân có thể là hiện tại, đa phần nhà đầu tư đều cho rằng giá còn tăng cao trong ngắn hạn, nên họ chưa vội bán. Trong khi đó, với mức giá này, khó ai dám bỏ tiền ra mua vào, trừ trường hợp đang có nhu cầu cấp thiết.Đại diện Sacombank-SBJ cũng có chung nhận định khi cho biết, diễn biến thị trường ngày hôm nay không mấy sôi động, chủ yếu là sự biến động về giá. Tính đến thời điểm đầu giờ chiều, công ty mua vào khoảng hơn 500 lượng, không tăng nhiều so với cuối tuần qua, còn bán ra thì không đáng kể.